中秋應景刮刮樂「平均每2張中1張」　1張200元挑戰200個頭獎

▲台灣彩券公司總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年中秋不一樣！台灣彩券公司今（2）日推出2款刮刮樂，其中「1,000萬大富翁」每張售價1,000元，頭獎1,000萬元共有2個，另一款為「幸福好圓」每張售價200元，總中獎率50.1%，等於平均每2張就有一張中獎，民眾不妨試試手氣。

台灣彩券公司總經理蔡國基指出，因應中秋佳節即將到來，特別推出2款刮刮樂，總獎項超過268萬個，總獎金逾15億元。他現場也試刮「1,000萬大富翁」、「幸福好圓」共2張刮刮樂，不過最後並未中獎，笑說「把大獎留給大家」。

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其中一款為「1,000萬大富翁」每張售價1,000元，頭獎1,000萬元共有2個，票面首度採用特殊鐳射鋁箔材質印製，並以「1,000萬大富翁」文字作為刮區，搭配消費者熟悉的「對幸運號碼」、「刮三中三」及「刮六中三」等玩法，有多達20次中獎機會,2,000元（含）以上的獎項超過30萬個，總中獎率60%，這也是目前市面上各款刮刮樂中頭獎金額與中獎率最高的遊戲。

另款刮刮樂「幸福好圓」每張售價200元，首度跳脫過往方形票面,以皎潔盈滿的滿月圓型剪裁與刮區設計，搭配可愛玉兔與浪漫的馬卡龍圖案，營造圓滿團聚的節慶氛圍。

至於遊戲玩法，台彩表示，共有6局「刮三中三」的簡單玩法，只要任一局刮出3個相同符號，即得該局獎金，刮區內遊戲符號結合烤肉、馬卡龍、月餅、玉兔等應景元素，總中獎率50.1%，等於平均每2張就有一張中獎，最高獎金10萬元達200個，想要體驗不同刮獎樂趣的民眾不妨買來試試手氣。

台灣彩券公司呼籲，民眾購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。另外，台彩「刮刮樂萬元現金週週抽」活動於10月11日只要在「台灣彩券APP」上成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，即可獲得抽萬元現金的機會，等於買一張刮刮樂即擁有雙重中獎機會。