確診牧師病癒出院！教會前開記者會「文在寅須道歉」：已覺悟殉教

▲全光焄牧師確診後，仍執意拉下口罩、厚臉皮地滑手機。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

首爾市城北區「愛第一教會」（사랑제일교회）被指控為引起南韓第二波新冠肺炎（COVID-19）流行潮的罪魁禍首，其主任牧師全光焄（전광훈）在教會信徒確診後，仍堅持不戴口罩，甚至鼓動數萬人參與光化門示威集會，8月17日也宣告確診，住院期間不斷反控政府散播病毒、助長恐懼，今（2）日上午病癒出院後，更直接到教會門口召開記者會，為自己辯解。

根據韓媒《京鄉新聞》，全光焄從中浪區的首爾醫療院出院、結束隔離後，穿著一身藍色西裝、打紅色領帶。此次全光焄似乎已記取確診所帶來的教訓，白色的口罩緊緊包圍、遮住口鼻，卻封不住接著脫口而出的瘋言亂語。

全光焄來到「愛第一教會」前，在極右保守派Youtuber與眾多信徒面前拿起麥克風、召開記者會。

▲全光焄牧師2日出院後，馬上至教會前召開記者會，聲討政府。（圖／達志影像）

他表示，「我不是政治家、也不是社會運動家，而是引領韓國教會前進的先驅者。我在此給文在寅總統1個月的時間，他必須向全國民眾道歉，若他不針對煽動造假的和平統一、低階聯邦制等道歉，我將不惜拋頭顱、灑熱血，做好殉教的準備！」

他補充，「文總統不承認大韓民國政府建立於於1948年8月15日，只要一有空閒，就向外煽動對教會所在的城北區長位洞進行都更；此次又想將散播中國武漢病毒（중국우한바이러스，指新冠肺炎，COVID-19）的罪名嫁禍給我們，演出一場詐欺鬧劇，還好聰明的國民不會受騙上當。」

▲全光焄牧師涉嫌違反傳染病預防法、公職選舉法。（圖／達志影像）

根據《韓民族新聞》，基督教公民團體「和平之樹」（평화나무）率領愛第一教會周邊140間商家與業者，針對全光焄與教會違反防疫政策等做為，提出損害賠償請求訴訟。他們認為，全光焄等人的脫線行為，導致商圈生意嚴重受到影響、一落千丈。

據統計，截至2日0時為止（當地時間），南韓防疫當局2日上午10時共通報267例新增確診者，其中14例為海外感染，253例為境內感染。目前南韓共累計20449例確診、326例死亡，與前日相比增加2起死亡病例。

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