NVIDIA推新繪圖晶片GPU　可望帶動華碩、技嘉、微星等3台廠

▲輝達（NVIDIA）宣布推出採用Ampere架構的GeForce RTX 30系列繪圖晶片，為GeForce有史以來最大的世代躍進。（圖／NVIDIA提供）

財經中心／台北報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）2日凌晨宣布，推出最新採用安培（Ampere）架構的GeForce RTX 30系列共3款繪圖晶片（GPU），是有史以來最大的GPU世代躍進。市場預期，這款新品將帶動華碩、技嘉、微星等台廠。

輝達表示，採用NVIDIA Ampere架構的RTX 30系列GPU，是採用三星的全新8奈米輝達客製化製程，包括GeForce RTX 3090、3080及3070 GPU，與上一代採用圖靈（Turing）架構的GPU相比，最高可達2倍效能提升，並有1.9倍能源效率改善。RTX 30系列GPU採用PC 遊戲平台第二代NVIDIA RTX，提供高水準的即時光線追蹤與人工智慧（AI）遊戲。

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輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，輝達推出Ampere GPU，是朝向未來跨出巨大的一步，花費總計數千年工程時間（意思是所有研發人員共同累積的時間）努力開發出來的GeForce RTX 30系列，是有史以來最大的世代躍進。NVIDIA RTX融合可編程著色、光線追蹤與AI，為開發人員打造全新的世界。

輝達最新的GPU產品，包括GeForce RTX 3080、RTX 3070與RTX 3090 Founders Edition，其中RTX 3080建議售價是自699美元起，RTX 3070的建議售價自499美元起，RTX 3090的售價是1499美元，3款產品的上市時間約為9月中至10月間。

此外，黃仁勳還發表，讓職業玩家操作更為迅速敏捷的NVIDIA Reflex、讓電玩遊戲的故事敘事創作利用即時電腦繪圖引擎的Omniverse Machinima，以及利用AI讓任何房間搖身變成家庭直播工作室的NVIDIA Broadcast。