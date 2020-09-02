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台彩中秋加碼3.8億！大樂透加開百萬百組　新玩法獎金最高翻3倍

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▲▼台灣彩券公司總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（2）日宣布中秋加碼方案，累計加碼總金達3.8億元，其中「大樂透」除了從9月15日加開百萬百組外，更增開獎金倍數球，獎金最高翻3倍，「BINGO BINGO賓果賓果」則在10月1日起連續加碼16天，讓民眾一起歡度佳節。

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，台彩每到佳節都會推出彩券加碼及刮刮樂新品，今年中秋節加碼更不一樣，提供彩券新玩法，而刮刮樂也推出嶄新一面的商品，讓全台民眾過中秋佳節有不同的體驗，希望大家買彩券、慶中秋、中大獎。

請繼續往下閱讀...

今年中秋「大樂透」加碼總獎金1.5億元，9月15日開獎的「大樂透」除採用廣受民眾喜愛的經典「100組100萬」加碼，還增開全新獎金倍數球，由開獎機隨機開出當期獎金倍數球，倍數球有3倍球（1顆）、2倍球（3顆）及1倍球（6顆），開出幾倍球當期每組100萬獎金就翻幾倍，每組獎金最高有機會提高至300萬元，獎金倍數球加碼總獎金為5,000萬元，若當期100組100萬未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬獎項皆有人中獎或至10月16日活動結束為止。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGOBING賓果賓果」將從10月1日起連續加碼16天，「基本玩法」1-6星9個獎項實施獎金加碼獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

台彩也提及，民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買中秋加碼的各期彩券，企業行號的老闆也可購買彩券作為中秋贈禮慰勞員工，若因返鄉過節擔心錯過加碼時機的消費者，也可利用「預購」及「多期投注」的服務提前購買。

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