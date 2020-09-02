人民幣將取代美元？分析師：一帶一路、中美科技戰是關鍵

▲分析師認為目前仍無可以取代美元的貨幣。（圖／pixabay）

記者陳心怡／外電報導

美元近期不斷下跌，也引起了其逐漸失去全球儲備貨幣主導地位的討論，但分析師反駁這樣的說法，強調目前仍無其他貨幣可以取代美元，但同時也指出，人民幣的確越來越受到重視，如果中國在與美國的技術與貿易競爭中取得優勢，或是中國「一帶一路」影響力擴大，人民幣的知名度將隨之提高。

根據《CNBC》報導，歐洲Vontobel Asset Management資深投資策略師舒伯特（Sven Schubert）表示，中國透過一帶一路增強影響力，並隨著中國與更多國家的經濟體系掛鉤，使人民幣在全球貿易合約中更為廣泛使用。

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舒伯特指出，根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，人民幣在全球儲備中的份額已從2016年的1％上升到目前的約2％。此外，中國與俄羅斯也聯手削減對美元的依賴。根據俄羅斯銀行（Bank of Russia）最新年度報告，俄羅斯提高人民幣在儲備中的份額，自2018年的2%增至2019年的14%以上，美元份額則在同期從30%減至9.7%。

舒伯特表示，就經濟重要性而言，人民幣目前的代表性仍不足，但隨著時間推移，情況或許會有所轉變。

康奈爾大學貿易教授普拉薩德（Eswar Prasad）表示，北京為開放其金融部門而進行的努力，以及將股票和債券市場納入全球指數的努力，也逐步提高人民幣的知名度。

普拉薩德提到，隨著中國資產在全球市場上交易的日益增多，更多的外國人將需要進行人民幣交易，這是國際化進程的意圖。

舒伯特表示，除了經濟之外，美中間的科技戰也可能「改寫遊戲規則」，經濟重要性並不是決定一種貨幣能否穩定的唯一決定性因素，而技術至上的鬥爭也是關鍵。

舒伯特舉例，像是華府最近對中國企業的態度強硬，從制裁華為到對TikTok及微信祭出行政命令。

舒伯特表示，技術鬥爭將導致網路分裂，變成1個是以中國為主的網路，1個是以美國為中心的網路，而以中國為中心的網路將爭取在亞洲地區更多的影響力，這甚至加劇了人們對該地區使用人民幣的討論。