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確定了！自民黨總裁選舉14日登場　菅義偉下午正式宣布參選

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▲▼ 日本首相安倍晉三28日宣布請辭 。（圖／路透）

▲ 日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本首相安倍晉三28日宣布請辭，根據執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉管理委員會今（2）最新消息，黨內將於8日正式公告改選，並於14日舉行投開票。知情人士透露，此一決定預計將於下午的黨代表大會中獲得批准。

綜合NHK、時事通信等日媒報導，在防衛相河野太郎1日表態不參選的意願後，如今改選已形成「3強鼎立」的局面，目前自民黨前幹事長石破茂及政調會長岸田文雄已於1日正式表態參選立場，現年71歲的官房長官菅義偉也預計於今日本時間下午5時（台灣時間下午4時）舉辦記者會，屆時將正式宣布參選。

菅義偉稍早也證實，「今日，我會召開總裁選舉記者會，相關內容將會在記者會上一併明確說明。」

▼圖依序為石破茂（左）、菅義偉（中）、岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

共同社最新民調，石破茂（左）支持率為34.3%，接續是菅義偉（中）的14.3%，再來才是擁有7.5%的岸田文雄（右）。

自民黨總務會1日表示，有鑑於安倍請辭一事為「需要緊急應對」狀態，此次改選不採用黨員投票。高層表示，若依照一般原則處理，包括確定黨員名單等前置作業就必須花上2個月的時間。

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