他觀察「做美容月薪50k↑」好奇低薪妹怎不跳槽　網曝重點秒吐槽

▲原PO好奇，與其領低薪，何不考慮進入美容產業。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

追求美的事物是人的天性，尤其是女孩子愛漂亮，願意花大把錢變美，讓相關美容行業近年更是興盛。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他觀察到這一行的薪水都很高，像是美甲、護膚、賣美容用品等等，「比唸一大堆書考公務員或是辦公室好太多了」，忍不住發起閒聊「女生做美容相關行業薪水都很高。」

這位網友文中提到他的觀察，美甲師的月薪大概5到6萬，美容護膚師8到10萬，皮膚諮詢師也可以賺8到10萬，也很常見做網拍賣面膜、美容產品的人月入10幾萬，整體來說，薪水都比唸一大堆書考公務員，或是應徵坐辦公室好太多，「所以如果低薪的女生，想要賺更多，是不是可以考慮往美容這個產業呢？」

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貼文一出，就有網友馬上打臉這個想法，「沒那麼簡單，很辛苦，要做口碑。網拍在你要熱賣前，付出的努力，要維持紅不簡單」、「時間、還有你可以做多久」、「美容競爭高，沒那麼好做」、「聽一堆婆媽重複碎念抱怨瑣事、很傷精神哦！」

還有人點出重點，「你看到別人領的高薪都是累積的口碑，美容行業很普及，可比價的也多，如何讓客人再回頭找你，才是真正的問題」、「工時很長，而且別人休息的時間妳要工作哦」、「要去職訓吧，勞工局好像很多課程，能不能做出口碑才是重點」、「培養出客戶是真的賺很多。」