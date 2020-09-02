　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年底前關閉所有孔子學院！　蓬佩奧：中共一直拒絕公平競爭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日表示，孔子學院與中國的間諜活動有所連結，希望在年底可以讓這些所謂的「文化教育機構」徹底退出校園，且「中共拒絕用公平、公開、互惠的方式競爭」，印、澳、日、韓各國政府，將達成共識與美國「聯手抗中」。

蓬佩奧在8月就曾將孔子學院定調，是中國「全球大外宣的手段且有惡性影響」，需要註冊為外國使團。他在1日接受福斯商業網（Fox Business Network）的採訪時指控，中共利用孔子學院來建構在美國間諜系統，「我想所有人都可以看見，與孔子學院有所關聯的風險。我希望在年底前，讓這些機構全部關門大吉。」

孔子學院是號稱由民間教育基金會所組織的機構，2004年第一間學院在韓國首爾掛牌，而後截至目前為止，全球已有超過500多所，遍及154個國家，但也遭到質疑是「糖衣毒藥」，是中國「大外宣」的主要手段，也是在各國執行間諜活動的據點。中共中央政治局委員劉延東就曾任孔子學院前理事會主席，且理事會還有其他中共高官任職。

中國外交部長王毅8月5日曾譴責美國，試圖綁架美中關係來將雙方推向「新冷戰」，發動外交戰無法證明美國的強大，「中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國。」

蓬佩奧被問及王毅上個月的「冷戰說」解釋，「將美中關係類比為冷戰有一定的意義，但有這有點不同，我們是在挑戰擁有1.4億人口的國家。挑戰並與過去的冷戰並不相同，這將會是經濟層面上的挑戰。」

他也看好各國開始重視中國的威脅，「你正在見證整個世界在建立一個主要共識，那就是『中共拒絕用公平、互惠、公開的方式競爭』。所以無論是我們在印度的朋友，或是澳洲、日本、南韓，都看到了自己人民、國家所面臨的威脅，且他們將會與美國並肩作戰。」

蓬佩奧也談到針對華為的政策，「之前的政府都拒絕面對這些挑戰，但你看到我們已經做到了。我們對電信業者華為做到了。」美國政府認為華為涉嫌竊取商業機密、銀行詐欺等，司法部對華為甚至提出多達23項的指控，在2019年5月通過對華為的出口管制，也鼓勵其他盟國跟進這項制裁。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
同樣都叫工程師...薪資卻不一樣！　網曝「這關鍵」是差別
館長中槍直播…被疑自導自演！　律師曝「驚人內幕」
AV女優背上「刺整排中文」　一看內容…網笑噴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以為燉了一根男人大GG 美國師奶嚇得報警，驚動法醫！

英國專家：新冠肺炎死亡率200萬分之一　幾乎與洗澡溺死一樣低

男客手塞下體亂拔「陰毛炸出」灑在食物上！　超噁影片曝光

年底前關閉所有孔子學院！　蓬佩奧：中共一直拒絕公平競爭

俄3架Su-27戰機　5天3度攔截美B-52戰略轟炸機

只搶到248元！無業男駕貨櫃車「四處徘徊」　搶落單女後刺胸棄屍

川普：TikTok需在9月15日前被收購　否則關閉在美業務

王毅要捷克「付出代價」　斯洛伐克總統：不接受中國威脅

洛杉磯機場驚見「空中飛人」　3000呎高與飛機近距離

廢妃敗部復活！泰王親簽公報接愛人　德國煲恩愛粥「頭銜全恢復」

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

以為燉了一根男人大GG 美國師奶嚇得報警，驚動法醫！

英國專家：新冠肺炎死亡率200萬分之一　幾乎與洗澡溺死一樣低

男客手塞下體亂拔「陰毛炸出」灑在食物上！　超噁影片曝光

年底前關閉所有孔子學院！　蓬佩奧：中共一直拒絕公平競爭

俄3架Su-27戰機　5天3度攔截美B-52戰略轟炸機

只搶到248元！無業男駕貨櫃車「四處徘徊」　搶落單女後刺胸棄屍

川普：TikTok需在9月15日前被收購　否則關閉在美業務

王毅要捷克「付出代價」　斯洛伐克總統：不接受中國威脅

洛杉磯機場驚見「空中飛人」　3000呎高與飛機近距離

廢妃敗部復活！泰王親簽公報接愛人　德國煲恩愛粥「頭銜全恢復」

日職／翻譯中文喊聲、王柏融連2場代打敲安　火腿3比5逆轉敗

以為燉了一根男人大GG 美國師奶嚇得報警，驚動法醫！

羅育祥囚14歲少女遭肉搜　媽落淚「沒教好孩子」向菩薩懺悔

不斷更新／朱育賢轟退羅利單局灌7分　5局富邦3比9樂天

少將朱建群涉貪3千萬被起訴　國防部：已調離現職並記大過乙次

王志群首創131鬥牛賽制　Court131名人對抗賽熱戰

CBA／「豪哥」加盟兩優點太誘人　北京續約林書豪勢在必得

英國專家：新冠肺炎死亡率200萬分之一　幾乎與洗澡溺死一樣低

愛奇藝封殺恐造成數百個家庭生計問題！　歐銻銻：盼預告期拉長

改版第18次！新護照TAIWAN被放大　網揭「7大疑點」引戰

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

夫妻徵裸體搬家工　加碼獎金7萬8

德國警告王毅：不要威脅歐洲盟友

比利時噴泉挖出「前市長的心臟」

美發布中國軍力報告　重申對台軍售

德總統見陸外交部長　「堅持一個中國」秒得肯定

封貴賓犬當空軍上將！泰王「蕩奢生活砸爛老爸聲望」

日白富美「超細繩比基尼」亮相

韓國抓耙子不爽了！指控台灣科技大廠竊取技術

他迎娶千金！500賓客突收新娘鹹濕片

BB槍自己射爆蛋　男10天後死亡

斯洛伐克總統：無法接受中國威脅

中擴軍威脅台　美部署長程轟炸機嚇阻

印尼村落「周圍豎立親人木乃伊」　趕屍節畫面曝光

颱風梅莎欲襲南韓！釜山摩天大樓怕強風吹

更多熱門

相關新聞

中印邊境衝突　陸官媒：走邪路

中印邊境衝突　陸官媒：走邪路

中印近日衝突再起，解放軍、印軍各說各話，對此大陸鷹派官媒《環球時報》發表社評，解讀此舉是印度走的一條邪路。直指印度在GDP下滑的背景下，轉移內部壓力，並寄望美國等外部力量向中國施加地緣政治壓力，以此維持其在中印邊境地區的強勢。

激情催票沒用　川普落後11%苦追拜登

激情催票沒用　川普落後11%苦追拜登

川普：威州暴力示威是恐怖行動

川普：威州暴力示威是恐怖行動

反對背叛台灣！索羅門最大省「舉行獨立公投」

反對背叛台灣！索羅門最大省「舉行獨立公投」

美國拒參加「全球疫苗開發計畫」

美國拒參加「全球疫苗開發計畫」

關鍵字：

北美要聞蓬佩奧中國王毅孔子學院

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女案　全台出動200警力

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

15歲小小彬升高中了！

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

雪貂洗完澡！　超軟爛姿勢睡床上

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面