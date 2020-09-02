年底前關閉所有孔子學院！　蓬佩奧：中共一直拒絕公平競爭

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日表示，孔子學院與中國的間諜活動有所連結，希望在年底可以讓這些所謂的「文化教育機構」徹底退出校園，且「中共拒絕用公平、公開、互惠的方式競爭」，印、澳、日、韓各國政府，將達成共識與美國「聯手抗中」。

蓬佩奧在8月就曾將孔子學院定調，是中國「全球大外宣的手段且有惡性影響」，需要註冊為外國使團。他在1日接受福斯商業網（Fox Business Network）的採訪時指控，中共利用孔子學院來建構在美國間諜系統，「我想所有人都可以看見，與孔子學院有所關聯的風險。我希望在年底前，讓這些機構全部關門大吉。」

孔子學院是號稱由民間教育基金會所組織的機構，2004年第一間學院在韓國首爾掛牌，而後截至目前為止，全球已有超過500多所，遍及154個國家，但也遭到質疑是「糖衣毒藥」，是中國「大外宣」的主要手段，也是在各國執行間諜活動的據點。中共中央政治局委員劉延東就曾任孔子學院前理事會主席，且理事會還有其他中共高官任職。

中國外交部長王毅8月5日曾譴責美國，試圖綁架美中關係來將雙方推向「新冷戰」，發動外交戰無法證明美國的強大，「中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國。」

蓬佩奧被問及王毅上個月的「冷戰說」解釋，「將美中關係類比為冷戰有一定的意義，但有這有點不同，我們是在挑戰擁有1.4億人口的國家。挑戰並與過去的冷戰並不相同，這將會是經濟層面上的挑戰。」

他也看好各國開始重視中國的威脅，「你正在見證整個世界在建立一個主要共識，那就是『中共拒絕用公平、互惠、公開的方式競爭』。所以無論是我們在印度的朋友，或是澳洲、日本、南韓，都看到了自己人民、國家所面臨的威脅，且他們將會與美國並肩作戰。」

蓬佩奧也談到針對華為的政策，「之前的政府都拒絕面對這些挑戰，但你看到我們已經做到了。我們對電信業者華為做到了。」美國政府認為華為涉嫌竊取商業機密、銀行詐欺等，司法部對華為甚至提出多達23項的指控，在2019年5月通過對華為的出口管制，也鼓勵其他盟國跟進這項制裁。