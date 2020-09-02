最有錢／萬三天險屢攻不過？買跌不買漲必勝法

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台北股市31日收盤12,591點，下跌137點 ，成交量2,456億元，由於權值股賣壓出籠，月線收十字線，九月變盤意味濃厚！台股資金近期轉往低基期的傳產類股，外資現貨沒有明確持續買賣超的趨勢，在內資交易熱絡下，台股仍能維持相對高點位子？本週《雲端最有錢》邀請到財經專家阮慕驊，籌碼達人陳威良，均線海撈大師溫首盛，一起給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

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