紅色高棉「首席劊子手」77歲逝世！　自稱奉令處決屠殺1.4萬人↑

▲紅色高棉典獄長康克由化名「杜同志」（Comrade Duch），2日凌晨逝世，享壽77歲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

柬埔寨共產黨「紅色高棉」（Khmer Rouge）典獄長康克由（Kang Kek Iew），又被稱為「杜同志」（Comrade Duch），今（2）日去世，享壽77歲。他於前總書記波布（Pol Pot）在位期間，管理國內最惡名昭彰的吐斯廉監獄（Tuol Sleng Prison，又稱S-21監獄），因此被形容是該政權的「首席劊子手」。

紅色高棉特別法庭發言人費克特拉（Neth Pheaktra）證實，康克由2日凌晨0時52分在柬蘇友誼醫院去世，但無從交待細節，「康克由近幾年的健康狀況一直都不好」。

波布的超共產主義政權1975年至1979年執行種族滅絕政策，殺害大約170萬人，等於柬埔寨1/4人口。康克由曾任數學老師，對於細節有著執迷般的洞察力，他把學校改變成監獄，擔任典獄長期間維持精心設計的營運規劃，並監督至少1.4萬人的屠殺。

▲柬埔寨金邊郊外的瓊邑克（Choeung Ek）紀念館展示著紅色高棉時期罹難者的頭骨。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《衛報》、《路透社》與《法新社》報導，男性、女性與孩童在內的囚犯被指控叛徒或反革命分子，因私刑逼供而承認從未犯下的罪行，最後坐上前往瓊邑克殺戮場（Choeung Ek）的卡車接受處決，遭牛車車軸活活打死。

康克由2010年被紅色高棉特別法庭裁定反人類罪（Crimes Against Humanity）成立，是此政權中第一位被宣判此罪的官員。他在審判時已經成為基督徒，對於自己的罪孽表示後悔，2009年在法庭上表示，「我個人要對於至少12,380條生命的逝去全權負責」，但仍主張自己只是服從命令的低階官員，上訴遭法院駁回後，判處終身監禁。

▲康克由2009年出現在法庭。（圖／路透）

旅居東南亞的攝影師兼作家鄧洛普（Nic Dunlop）於1999年，也就是紅色高棉垮台20年後，在柬泰邊境發現了躲藏的康克由。他在著作中寫道，吐斯廉監獄中，每件事情都需經過康克由的批准才能夠執行，「他的控制是全面的」。

Norng Chan Phal是吐斯廉屠殺的少數倖存者之一，他當年只是個孩子，卻與父母一起被指控和紅色高棉的死對頭越南政權有所關聯，因此被送往康克由的監獄。

Norng Chan Phal的父母經拷打折磨後慘遭殺害，他幸運存活，2010年出庭作證時說，「他（康克由）非常配合，面臨庭上也很坦誠，對於所有受害者道歉……他道歉了，但正義尚未聲張」。

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