製造、會展業紓困3.0上路　補貼正職員工薪資每人最高6萬元

▲經濟部開放紓困3.0申請，將補貼正職員工每人薪資最高6萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部針對製造業、會展產業等祭出紓困3.0政策，九月起開放申請，官員提醒，提供正職員工四成薪資補貼，每月上限2萬元，補貼期間三個月紓困，預估每位員工最高可得6萬元補貼，並將一律採線上申請。

經濟部表示，為了協助艱困企業渡過難關，並維持員工生計，於本次特別預算追加第3季補貼經費編列156.2億元，預估除協助受影響企業可以持續營運外，亦可穩定30萬人以上之員工就業。

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官員指出，凡有稅籍登記的製造業者及提供製造業技術服務之業者，在109年7月至9月期間，如屬營業額衰退達50%以上之「艱困企業」，政府即補貼該企業正職員工3個月經常性薪資費用4成(每月上限2萬元)，及以正職員工數乘以1萬元之一次性營運資金補貼；不過，曾獲營運資金補貼者，不予重複補貼。

至於第三季薪資及營運資金補貼申請，其與第二季補貼措施有何不同？經濟部表示，考量產業皆有淡旺季，營業額衰退幅度將採同期比較，以客觀反映營業額受衝擊程度。

另外，增列興櫃、上市櫃公司上半年或第3季EPS應為負值或有營業損失，方得申請，主要是考量興櫃、上市櫃公司於公開市場募資相對容易，且其上半年及第3季EPS為正表示企業財務較為寬裕，另為避免EPS為正係因賣土地、資產等非本業收益所致，其本業仍為虧損，併將有營業損失列入申請資格。

官員指出，技術服務業應提出對製造業提供相關技術服務之實績佐證資料：考量技術服務業所提供之技術服務應與製造業相關，方屬製造業之相關技術服務業，可能因製造業外銷訂單減少而受影響，因此特別增加本項條件。