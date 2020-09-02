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病毒燒不盡！南韓單日增267例確診...韓華鷹「職棒投手」慘遭殃

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▲▼首爾明洞因實施更強化的防疫政策，街頭冷清。（圖／達志影像）

▲首爾明洞因實施更強化的防疫政策，街頭冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例連續5天以來呈現下降趨勢，然而卻又開始小幅增長，且新增醫院、音樂補習班、飯店、療養院等群聚感染案例，甚至職棒選手也被驗出陽性！

根據防疫當局統計，截至2日上午0時，南韓今（2）日上午10時共通報267起病例，其中包含例境內感染，另外例為海外感染。目前南韓累計確診數為20449例、326例死亡，其中死亡數與前日相比增加2人。

綜合《韓聯社》、《News1》報導，首爾市城北區「我們第一教會」與8月15日首爾光化門示威集會仍持續傳出感染案例，且病毒傳播至校園與體育設施，造成首爾共31名教師與學生被感染。而韓國職棒繼韓華鷹二軍球隊投手申政洛（신정락）確診後，又傳出同隊另名受訓中的選手也確診。

▲▼韓國職棒韓華鷹陸續傳出2名選手確診新冠肺炎。（圖／達志影像）

▲韓國職棒韓華鷹陸續傳出2名選手確診新冠肺炎。（圖／達志影像）

從新增感染者所分部的地區來看，首都圈新增病例達187例（首爾佔98例、京畿道79佔例、仁川佔10例）；大田增14例；大邱增13例；光州增10例；釜山與忠清南道各增7例；蔚山增5例；全羅南道與慶尚北道各增3例；江原道增2例；忠清北道與濟州島各增1例。

截至1日中午12時，「愛第一教會」增加27人感染，累計1083例，病毒持續往各宗教場所、職場、醫療院所、校園等地擴散；參與8月15日首爾光化門示威集會的民眾，也傳出新增20人感染，共累計419例，散佈在南韓14個市與道。

而位於首爾市廣津區紫陽洞的「惠民醫院」（혜민병원），一名員工於8月30日出現疑似症狀，之後被判定確診，曾於8月28至29日至醫院上班。防疫當局針對28名接觸者展開疫調後，發現其餘9人也確診，共累計10起病例，目前緊急封院。

根據《朝鮮日報》，京畿道光明市日直洞50多歲與20多歲民眾染疫，經疫調後發現，其為位於京畿道始興市牧甘洞的音樂補習班院長家屬，該院已傳出包括學生等共20人感染。

▲▼首爾一名男子遵守防疫政策，關閉酒吧。（圖／路透社）

▲首爾一名男子遵守防疫政策，關閉酒吧。（圖／路透社）

京畿道龍仁市「新光教會」（새빛교회）累計15人感染；京畿道光明市志工團體「分享世界場」（나눔누리터，暫譯）累計15人染疫；首爾市道峰區運動場所累計7人感染；蔚山市南區某好友私人聚會累計7人染疫。

首爾市永登浦區權能教會（권능교회）新增至34人感染；釜山市蓮堤區住商混和大樓聚會感染新增至10人染疫。

在面對首都圈疫情轉為嚴峻之時，南韓當局即時將「社交距離防疫」提升至2.5階級，遏止病毒擴散，從數據上來看總算稍有成效。

對此，中央事故收拾本部戰略計劃班長孫映萊（손영래）表示，「政府擔憂新冠肺炎再次在全國大流行，幸好在提升防疫階級後並未發生如此現象，疫情已呈現逐漸減緩的趨勢。政府將遏止確診病例報增視為優先課題，設法保障中秋節（南韓稱秋夕）假期作息不受影響。」

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