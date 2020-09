新書揭去年11月「緊急就醫」　川普怒駁卻自爆：我才沒有小中風！

▲美國總統川普被爆去年11月緊急就醫,他在推特上反駁,卻說出新書與媒體從未提及的「小中風」一事。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

美國《紐約時報》記者史密特(Michael Schmidt)出版新書爆料,總統川普2019年11月16日曾無預警前往馬里蘭州的沃爾特里德醫院(Walter Reed Hospital)看診,可能需要麻醉、接受手術,而副總統彭斯(Mike Pence)當時已處於待命狀態,預備暫時接手職位。川普對此強烈反駁,卻主動提及報導中根本沒有出現的「小中風」一事。

綜合CNN、《哈芬登郵報》等外媒報導,史密特在新書《川普對上美國:阻止總統的內部鬥爭》(Donald Trump v. the United States: Inside the Struggle to Stop a President)中揭露川普的健康警訊,但僅說他「得知」此事,並未交代消息來源。消息一出,引發各界揣測。

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!