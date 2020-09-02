德總統見陸外交部長　「堅持一個中國」秒得肯定：中德是最棒夥伴

▲德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

中國外交部長王毅在疫情之際，仍繼續著歐洲訪問之旅。1日抵達德國柏林，與多名政府高官進行會面交流，其中與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面，兩造交流國際觀念與政治想法，史坦麥爾即表示，「德國將會堅持一個中國原則」。

綜合外媒報導，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）日前率團訪台，讓王毅不滿狠嗆「挑戰一中原則將會付出沉重代價」。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）則回應：「勿對德國的歐洲盟友施壓威脅」。然而就在不久後王毅與德國總統史坦麥爾會面時，史坦麥爾提到「德國相當重視對中國的關係，希望可以與中方保持交流與緊密聯繫」。

史坦麥爾提到，德國將會繼續秉持「一個中國」的原則，國際事務中也會繼續奉行多邊主義，希望在目前紛擾的國際局勢中，不要出現「脫鉤」的狀況。

王毅則回應，全球疫情嚴重，中國盼望與各國進行深入的抗疫合作，中國願意與德國、歐洲其他國家一起努力，進行到下一個國際關係狀態，當然也包括疫苗研發、學術交流等，「更絕對反對單邊霸凌」維持國際公平正義。

德國智庫墨卡托基金會中國研究中心分析，中國在國際上遭受巨大壓力，加上華為、字節跳動、貨物關稅等受到打壓，因此北京展開外交攻勢，一口氣訪問義大利、荷蘭、挪威、法國和德國，拓展新的外交道路。

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