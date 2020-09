歐洲元首首例！　斯洛伐克總統力挺韋德齊：無法接受中國威脅

▲斯洛伐克總統查普托娃。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

中國外交部長王毅31日恐嚇訪台的捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil),將因此付出「慘痛代價」。針對王毅的發言,斯洛伐克總統查普托娃(Zuzana Caputova)1日推特表示,中國行為令人「無法接受」,與中歐關係本質相抵觸,斯洛伐克將會與捷克站在一起。

此前中國外交部長王毅31日在出訪德國時,警告韋德齊會因為短視近利的行為與政治觀,侵犯「一個中國原則」,將付出慘痛的代價。

查普托娃1日在推特上表示,「斯洛伐克與捷克共和國站在一起。歐盟與中國的關係是基於雙方對話與互相尊重。對歐盟成員的直接威脅與兩方的關係核心有所牴觸,這是令人不能接受的。」據中央社報導,這是首次有歐洲元首為了韋德齊訪台一事公開批評中國。

#Slovakia stands by the Czech Republic. #EU-#China relations are based on dialogue and mutual respect. Threats directed at one of the EU members and its representatives contradict the very essence of our partnership and as such are unacceptable.