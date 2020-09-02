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台股早盤上漲82點！iPhone新機備貨　蘋概三王開盤齊漲

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▲▼5/11台股一開盤即已上漲格局開出，盤中漲幅超過百點，大盤指數一舉攻上11000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

華爾街資金行情持續熱絡，蘋果及ZOOM等科技股領漲下，那斯達克指數、標普500指數周二（1日）收盤續創新高。台股今日以12772點開出，早盤上漲82點，指數暫報12785點。

新一代iPhone即將亮相，據外電消息，蘋果對於即將在第4季上市的新款高階iPhone訂單量，仍維持在7500萬支左右，大致與去年、前年相符。蘋果已要求零組件供應商的備貨量維持與去年差不多，相關供應鏈包括鴻海（2317）、大立光（3008）和碩（4938）等。

請繼續往下閱讀...

台積電（2330）今日以441元開出，上漲1.38%；鴻海開在77.2元，上漲0.26%；大立光開在3595元，上漲1.99%。

在科技股帶頭猛衝下，近日屢創新高的那指與標普周二再次站上歷史高點。數據顯示，製造業需求已從新冠肺炎疫情中，逐漸從谷底反彈，美元幣值也從2年多來的低點回升，連帶增強美股上漲動能。

美股周二表現，道瓊工業指數上漲215.61點或0.76 %，報28645.66點；標普500指數上漲26.34點或0.75%，報3526.65點；那斯達克指數上漲164.21點或1.39%，報11939.67點；費城半導體指數上漲44.25點或1.96%，報2304.68 點。

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