同樣是工程師　薪資卻不一樣！　網曝：看的是「1關鍵」





▲雖然工程師收入高，但要達到專業門檻才做得來。（圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

醫生、公務員、教師等在台灣的社會地位高、薪資又優渥，是個人人稱羨的職業，有網友日前和朋友去聚餐時，聊到社會地位的話題，大家紛紛覺得工程師的社會地位高。但原PO卻認為，工程師很普通，門檻也不高，也因此好奇提問，「工程師在大家心中社會地位高嗎？」

原PO在PPT板上發文寫道，日前和朋友聚餐，大家不約而同的表示，工程師是社會地位高的職業。但他對這個答案感到質疑，「我覺得工程師很普通吧，門檻也沒有非常高，若要說地位高的應該是教授或醫生等職業」。

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貼文一出之後，許多網友在底下紛紛留言表示，「普通吧！學歷和薪水高可是沒生活品質的代表」、「工程師不就被定型成臭酸，只剩錢的代表嗎」、「我打世紀帝國也叫攻城師」、「就普通人不高不低，不會特別想到社會地位四個字」、「工程師我只承認有分師級員級的公司」。

▲高薪的代價是爆肝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

也有不少網友提到，工程師也有分種類，薪水不一樣，應該以職務內容來做分別，「看薪水，有的領2萬8也自稱工程師，跟台積電年薪百萬的工程師，兩者社會地位相差甚遠」、「現在很多職務都叫工程師，但薪水和工作內容根本不一樣」、「工程師分很多種，像研發、製程薪水較高，設備、物流就沒那麼好，薪資高低看的是專業領域」。

根據勞動部公布的107年7月「職類別薪資調查報告」，軟體開發及程式設計師平均收入為8萬799元，從薪資級距來看，軟體工程師在台灣就業市場屬高薪職業，即使是新鮮人，入門級的薪資學士在4萬元左右，碩士可以拉高到4萬5000元，隨著年資逐年增長，薪資會大幅提高。