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堵疫情！美CDC禁全國房東驅逐數百萬房客　政府罩到12月底

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▲▼房客,房東,房租,美國。（圖／路透）

▲失業問題連帶影響房租繳交問題，全美數百萬人陷入相同窘境。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國經濟活動持續因疫情停擺，加上政府薪資補助到期，許多無法工作的勞工或大量失業人士漸漸繳不出房租，全美房東更掀起一股「房客驅逐潮」。美國疾病管制與預防中心（CDC）美東時間周二（1日）發布短期行政命令，為了防止疫情進一步擴散，現階段禁止所有房東再驅逐全美數百萬的租客族。

CDC祭出的這項短期行政命令將延續至12月31日，適用對象為今年收入不達9.9萬美元（約新台幣290萬元）者，以及聯合申報不超過19.8萬美元（約新台幣580萬元）者。2019年未通報有收入或今年稍早未取得振興支票的租客，也適用這項短期命令給予的保護。

不過申請通過的條件之一，是租客必須填寫表格並發誓一旦遭房東驅逐，他們將完全別無他法，只能淪落為街友，或是因此被迫進到共享住宅，同時他們已經竭盡所能地使用政府所提供的一切幫助，不論租房或買房。當局警告，若在宣誓中出現說謊或刻意誤導的情形，該民眾將面臨控告、罰款甚或牢獄之災。

當局說明這項行政命令所涵蓋的範圍，不包括各式費用、罰款，以及交不出房租所衍伸的利息或其他房屋支出。官方也警告這並不是一封「邀請函」，讓口袋仍有錢的租客可以故意不繳租金，反之租客應該在能力許可的情況下，繳交部分房租；同時這也不是免死金牌，房客仍有可能因其他原因而被房東驅逐。

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