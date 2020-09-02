法《查理週刊》恐攻12死！5年後首開庭傳350人　諷刺漫畫再登封面

▲法國巴黎《查理周刊》遭恐怖攻擊，槍手掃射12死。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電

法國2015年1月接連發生《查理週刊》與猶太超市的恐怖攻擊事件，造成17人喪命，為法國史上黑暗的3日。5年後，案件即將於明日首次開庭審理，週刊也再次刊登遭聖戰組織批評的穆罕默德嘲諷畫。

2015年法國接連發生三起極端仇恨犯罪，震驚全球。1月7日塞德．果艾齊（Said Kouachi）和柴瑞夫．果艾齊（Cherif Kouachi）兄弟犯下《查理週刊》（Charlie Hebdo）攻擊慘案，造成12人喪命。

8日，另一位恐怖份子柯利巴里（Amedy Coulibaly）先是在巴黎近郊殺害一名警察，9日更在巴黎東部猶太超市Hyper Cacher劫持人質，並行刑式槍殺4名猶太人。

5年後，這三起案件的審判將在週三於法國重罪法庭（la cour d’assises）首次開庭，會大陣仗傳喚200位關係人以及150位證人與專家，審判期預計將長達2個多月，至11月10日。

柯利巴里已在現場遭黑豹特警隊擊斃，塞德和柴瑞夫．果艾齊兄弟也在隔天逃亡途中遭憲兵特勤隊圍捕殲滅。

儘管主嫌皆已不在世，但特別為案件組成的法官團隊也將調查14位被告，以了解恐怖攻擊背後的組織犯罪計畫以及後勤金援流向。

今日中午，《查理週刊》公布了最新一期的內容，封面久違地重新刊登了當初被聖戰組織攻擊的伊斯蘭先知穆罕默德漫畫。

週刊總編輯漫畫家瑞斯（Riss）向媒體堅決表示，這期雜誌封面所要傳達的訊息是「我們永不沉睡，我們永不放棄」。

封面上的12則漫畫是2005年先在丹麥《日德蘭郵報》（Jyllands-Posten）上刊登，2006年查理週刊也刊登這些穆罕默德身上背著炸彈或各種武器的諷刺插圖。

除了丹麥漫畫家的作品，最新一期的週刊封面也寫上「所有一切，僅為如此」的大字，中間則放上了另一個穆罕默德的肖像漫畫，署名者正是在恐攻事件中喪生的知名漫畫家卡畢（Cabu）。

週刊內的一篇文章指出，案件發生後，很多人會問他們何時要重新創作穆罕默德的諷刺畫，他們都加以拒絕，「並不是因為不行，法律是允許的，但是我們需要一個好的理由，一個能為討論帶來意義的理由」。

接著文章寫道：「而在案件開庭審理的這週重新創作穆罕默德，對我們而言是相當必要的。」

在伊斯蘭遜尼派教義中，以其他形象呈現先知是被禁止的，而污衊穆罕默德在伊斯蘭國家甚至會帶來死刑。

卡畢、查布（Charb）、歐諾雷（Honoré）等多位知名嘲諷漫畫家在2015年查理週刊恐攻案件中用生命換取了言論自由，也引發法國國內外對查理週刊前所未見的支持運動。