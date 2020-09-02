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印度控中再闖領土！奪回班公錯湖北岸戰略高地　拆解放軍監控系統

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▲▼印軍在中印邊界揮舞雪山獅子旗慶祝。（圖／翻攝自sorig ladakhspa twitter）

▲印軍在中印邊界揮舞雪山獅子旗慶祝。（圖／翻攝自sorig ladakhspa twitter）

文／中央社記者康世人新德里1日專電

印度軍方人士透露，中國部隊8月29、30日出現在班公錯湖北岸，是企圖占據一處山頂戰略高地，印度部隊察覺後瓦解中方企圖，並且占據「印度領土」內的諸多戰略高地。

中印部隊29、30日在拉達克（Ladakh）東部班公錯湖北岸再度發生衝突與對峙，雙方旅級指揮官正在丘舒爾（Chushul）召開指揮官會議，試圖緩解當地的緊張局勢。

Zee News報導，中國解放軍試圖占領班公錯湖北岸一處山頂的戰略高地，以便在北京聲稱所擁有班公錯湖南岸及附近斯班葛峽谷（Spanger Gap）一帶占據有利位置。

不過，報導說，印度部隊察覺解放軍在班公錯湖北岸的行動，即時挫敗解放軍意圖，並占據「印度領土內的高地」，在控制解放軍意圖占據的地點後，還拆除解放軍安裝用來監視印度部隊活動的攝影機和監控系統。

印度軍方指控，中國部隊已經在中印實際控制線（LAC）安裝許多監控系統，希望掌握印度部隊的活動。

消息人士透露，在中國部隊做出上述作為後，印度部隊進一步強化兵力，還大大加強在班公錯湖周圍戰略高地的陣地；當地還部署一個營的特別邊防部隊，以因應未來解放軍可能的行動。

此外，印度空軍已被告知，加強監視拉達克一帶中印實際控制線的中國空軍活動。

有報導說，中國已在距離拉達克東部310公里的新疆和田空軍基地部署匿蹤戰機殲20及一些關鍵戰略武器裝備。

目前，印度指控中國部隊越過中印實際控制線企圖占領班公錯湖北岸，而中國則指控印度越過中印實際控制線占領班公錯湖南岸的「中國領土」。

中印部隊從5月初在拉達克東部發生對峙後，迄今已超過3個月，但在完成6月15日爆發45年以來最嚴重衝突的加萬谷（Galwan Valley）等地的第一階段撤軍後，雙方在班公錯湖和德普桑（Depsang）平原的撤軍陷入分歧，因此7月14日之後，中印部隊就不再後撤，甚至又開始在中印實際控制線一帶增加兵力部署。

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