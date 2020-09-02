基金淨值越低越好？　一文讓你擺脫基金迷思





▲淨值也就是基金的實際價值。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

各國股市在全球資金浪潮寬鬆的推波助瀾下，不斷創新高。投資人除了擔心股市漲高之外，看到基金淨值一路走揚，也開始猶豫現在是不是投資的好時機？對於投資新手來說，甚至還不了解基金淨值的意思，只擔心淨值太高不敢買，現在，透過這篇文章，帶您初步了解基金。

我們平常買東西都有價格，買基金也有參考價格，也就是所謂的「淨值」（NAV），可以理解為是基金的實際價值，它是由基金總資產價值減掉負債、平均成本後所計算出來的。

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再者，我們把一檔基金的淨值，除以基金發行在外的總數單位，就會得到基金每一單位的淨值，這也就是我們買賣基金的價格依據。

舉例來說，A基金的單位淨值是15元，B基金的單位淨值是30元，用3000元買A基金可以買到3000÷15＝200個單位，3000元買B基金可以買到3000÷30=100個單位。由於B基金的單位淨值較高，能買到的單位數相對比較少。

至於投資人如何判斷基金是賺或賠呢？方法很簡單，只要看單位淨值上漲或下降，就能知道基金是賺錢還賠錢，假設你買進基金時，單位淨值是10元，之後淨值漲到20元，就是賺錢了；如果當初買進基金的單位淨值是30元，之後淨值跌到20元就是賠錢。

基金淨值會隨著投資標的價格漲跌而變動，因此衡量基金淨值的漲跌幅度，也是觀察這檔基金績效表現的指標。另外，基金經理人的操作績效，也就是選股的功力，也會影響基金淨值。如果投資人想查詢基金淨值，可以透過各大基金公司、投信投顧公會網站，或是到基金資訊觀測站也能查詢到基金的淨值。

很多投資人有種迷思，認為淨值低的基金就是比較便宜、容易漲，反之淨值高的基金不容易從中獲利，所以比較不值得投資，但其實，基金淨值還包含了經理人的操作能力、股息滾入再投資的效果，所以不建議依基金淨值高低當做挑選標的的判斷標準。