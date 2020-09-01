捷克議長訪台將「付出代價」　德外長警告王毅：威脅不適合這裡

▲王毅與馬斯在柏林會晤。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，正在訪問德國的大陸國務委員兼外交部長王毅嗆捷克「挑戰一中原則，必將付出沉重代價」。對此，德國外長馬斯（Heiko Maas）則警告王毅，切勿對德國的歐洲盟友施壓威脅。

彭博社報導，在王毅警告捷克議長韋德齊「將付出沉重代價」後，德國外交部長馬斯稱，他已經與捷克外長通電。馬斯1日在柏林與王毅共同主持記者會時表示，「歐洲將採取密切合作，我們尊重我們的國際伙伴，我們希望他們也和我們一樣」。他意有所指地說，「威脅並不適合這裡」。

德國之聲報導，馬斯還表示德國對港版國安法的影響仍存在憂慮，呼籲盡快在香港舉行立法會選舉，收回國安法的限制。馬斯還表示，希望北京同意聯合國派遣觀察小組進入新疆。王毅對此則表示出意願。

王毅在記者會上重申北京當局立場，稱捷克議長韋德齊訪台是對中國內政的干預，行為已經「越過紅線」。他還敦促外國不要干預包括香港與新疆在內的中國內政問題。

王毅樂觀地指出，今年內很有機會完成中歐投資保護協議談判。王毅說，中國與德國是合作伙伴，展開交流是「天經地義」的事，兩國都有責任推動多邊合作

報導提到，德國是王毅此次出訪歐洲五國之行的最後一站，也是他在新冠疫情爆發後的首次出訪，重要性不言而喻。德國智庫墨卡托基金會中國研究中心認為，中國在國際上遭受巨大壓力，加上華為等中國科技公司遭美國圍堵，北京因此展開外交攻勢，一口氣訪問義大利、荷蘭、挪威、法國和德國，希望能化被動為主動。

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