人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　超神投資法被讚爆

▲網友分享投資房地產心得。（圖／StockSnap，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

理財到底要怎麼做，一直是年輕人討論的話題之一，有些人習慣一點一滴存錢累積，也有些人喜歡錢滾錢投資。一名人妻表示，花500萬元在新北市買了一間舊公寓，每月可賺進3萬元房租，雖然貸款有300萬元，但她也預計投資海外基金，3年後就可存到300萬元，因此不想先償還貸款，文章內容一出引發議論。

這名女網友在房版表示，近日和老公在新北市買了一間舊公寓投資，買入金額為420萬元，裝潢80萬元，房屋總成本500萬元，並增建一間廁所和隔成2間套房出租，目前也已順利租出去，各自有獨立的陽台，獨立的小廚房，租金3萬元。

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原PO預計3年後將可存到300萬元，她有意拿去購買海外型債券基金，每個月的配息夠支付貸款，因此她想，這樣20年後房貸也償還了，而且還多了300萬元，但是在和老公討論過後，老公卻不想揹房貸，有錢就應該早日將房貸還掉。

文章一出，吸引許多網友讚爆原PO的投資眼光，「這投報率很高啊」、「500萬的房可以租到3萬」、「以你的眼光，應該再繼續存錢繼續買屋，買屋是你很棒的投資」、「可以租到3萬，投資眼光也太強了」、「投資神人」、「買個三間就差不多可以退休了」、「順著自己心意走吧」、「殖利率超高」。

也有網友建議「債券型基金如果是穩賺的，那就繼續呀」、「你先生比較是傳統理財觀。其實你的現金流很好，可以靠著炒第二、三間來支撐，不必急著還。房子買了一定會漲的」、「當然不還啊，又不是自住，三年後搞不好有漲你可以賣掉賺價差+租金，好歹也是百來萬」。