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Yahoo TV搶5G商機　引進XR創新應用影音內容

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▲Yahoo TV截至2020上半年，運用XR新技術所產製的影音相較去年同期成長近1.7倍，總觀看次數更突破1,800萬。（圖／Yahoo TV提供）

▲Yahoo TV截至2020上半年，運用XR新技術所產製的影音相較去年同期成長近1.7倍，總觀看次數更突破1,800萬。（圖／Yahoo TV提供）

記者陳心怡／台北報導

台灣5G正式開台，加上疫情催化宅經濟、寂寞經濟發酵，加速推動相關數位技術的發展及應用。Yahoo TV統計，截至2020上半年，運用XR新技術所產製的影音內容，相較去年同期成長近1.7倍，總觀看次數更突破1,800萬。Yahoo TV總製作耿暄表示，伴隨5G開台，相關內容應用將進入快速增生期，Yahoo TV整合全球資源，並攜手台灣在地新創產業，持續升級虛實場景技術和設備，全面加速XR次世代內容發展。

Yahoo TV指出，5G時代將推動多種影音技術應用，Yahoo TV透過3D模擬、臉部捕捉、動態捕捉、VR/AR/XR等先進成熟技術，持續於「資訊娛樂」、「跨界合作」、「虛擬網紅」三大面向推出多項創新內容。

請繼續往下閱讀...

今年上半年，Yahoo TV不論在資訊含量高的新聞議題或軟性生活資訊，皆延伸融入XR、TV AR、即時動態捕捉等新技術以強化互動性和樂趣。其中，XR打破虛實界線，讓新聞節目動起來，例如Yahoo TV《鄉民大會》決戰2020 總統大選開票特別報導中，採用AR 3D立體字即時呈現網友留言；發展科普性質應用，在Yahoo TV《彭博士觀風向》整合虛實，讓觀眾感受在不同雨量下可能造成的淹水災情、以及在颱風季節中應注意的防災事項；並與《早安健康》合作運用XR剖析人體肺部受到新冠肺炎病毒感染狀況。

同時，Yahoo TV也執行「異地共演」的新型態應用，例如透過XR延展實境，創下同時在線觀看次數破5萬的「好想出去走走：高雄x黃明志虛擬演唱會」，讓身在馬來西亞的藝人能在高雄的舞台進行演出、頒獎人與領獎人虛擬同台的「XR創星金典頒獎典禮」、結合AR Live技術和虛擬網紅虎妮LIVE表演等。

Yahoo TV表示，今年將持續與產官學界透過開放合作，擴展5G內容應用的技術和經驗，共同創造更多優質的虛實整合沉浸體驗。同集團旗下的RYOT亦與HTC VIVE、多家XR時尚藝術單位聯手，於倫敦時裝週期間首次舉辦完全由VR打造的時裝秀《The Fabric of Reality》，展現5G時代下的跨界新嘗試，並於Yahoo TV播出現場直擊內容，讓VR迷及時尚觀察家能一睹虛擬時裝秀的奇幻魅力。

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