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謝金河：台積電含子公司年用電143億度　將撐起台灣綠電產業！

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（1）晚在臉書發文指出，台積電含所有子公司，去年共用掉143.3億度電，比5年前多使用了54.12億度電，平均年複合成長率為12.5％，台積電不但是台灣的用電大戶，而且將撐起台灣的綠電產業。

謝金河指出，台積電向沃旭能源一次購置20年綠電，讓沃旭能源股價一飛沖天，成為丹麥第二大市值企業，也讓大家對離岸風力發電產業燃起信心，最近離岸風力發電相關公司，從世紀鋼、上緯、永冠、華城、亞力、中興電工，股價全面大漲。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，其實仔細看台積電發佈的企業責任報告書，可以發現台積電不但是台灣的用電大戶，而且可能以一家公司撐起台灣的綠電產業。台積電含所有子公司，去年一年共用掉143.3億度電，比5年前多使用了54.12億度電，平均年複合成長率為12.5％。

另外，台積電已加入全球再生能源組織RE100，承諾到2050年百分之百使用綠電，除了包下沃旭能源兩座風場20年產能，預計每年消耗34.5億度綠電，到了2022年3奈米正式量產，一年將消耗70億度電，台積電製程愈先進，消耗電力愈大。

「台灣如果想要把台積電留在島內生產，除了土地，人才，水資源，可能必須在電力供應卯足全力」謝金河寫道，這當中綠電可能會變成電力供應的主力，太陽能及離岸風力發電在產業發展地圖中會扮演愈來愈重要的角色。

謝金河指出，最近除了離岸風力發電股，連低迷很久的太陽能產業也逐漸甦醒，像茂迪、聯合再生、達能、元晶、安集股價紛紛大漲。像是桃園龜山萬壽路一家資本額3億多的太陽能PI網版廠倉和，2017年虧損，18年小賺200萬元，去年EPS9.39元，今年上半年EPS6.2元，倉和在大尺寸的太陽能電池網板市場異軍突起，類似這樣的企業，未來會在資本市場不斷創造奇兵。

「我們常常說：一粒米養百樣人，一家台積電也將撐起整個台灣的綠電產業」謝金河臉書以此作為結尾。

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