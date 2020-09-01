減少一屋二賣糾紛！　金管會研議1措施攜手內政部防堵

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（1）日公布「信託2.0計畫」，2年內將推動12項措施，包括研議建構發展家族信託的法制及稅制環境、鼓勵企業辦理員工福利信託等，並強化預售屋信託機制的落實，避免無法交屋、一屋二賣等糾紛，加強買賣雙方的交易安全，預計2022年9月開始推動。

這次金管會推動「信託2.0計畫」，其中一項為研議建構發展家族信託的法制及稅制環境，以協助企業穩定公司股權、永續經營，解決財產跨代傳承問題，將與法務部、經濟部、財政部等單位溝通。

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金管會銀行局長莊琇媛說明，現行稅制或民法上規定都只能「一代」，但國外家族信託可以「很多代」，實務上可能會碰到一次繳稅或傳承繳很多次的問題，而民法繼承上則有特留分和應繼分，因此家族信託要解決諸多不確定性，如以信託方式，是否可以照顧家人或給予後代，目前傾向先蒐集相關問題後，再與財政部、法務部溝通。

黃天牧也說，俗話說有錢人富不過三代，但家族都希望財富能代代相傳，不讓某一代荒廢而消失，因此不必然是稅制優惠，而是稅制的安排與可預期性，強調不是要強烈改變稅制，而是單就國際上已有相關機制發展，台灣是否有其可行性，藉由平台溝通以溫和態度來處理。

另在鼓勵企業辦理員工福利信託，將透過公司提撥、員工自提買進公司股票，加強退休準備的第三支柱。莊琇媛表示，有業者建議公司替員工提撥部分，可認列營業費用，像是替員工每月提1,000元買公司股票，可認列1,100元；員工部分則建議可採遞延課稅。

舉例來說，員工月薪為3萬元，員工自提1,000元買公司股票，列為公司今資費用，因為到員工身上要扣所得稅，而是最後員工要賣股、實現獲利時一起扣稅，將與財政部討論。根據統計，到今年6月底為止，已有13家金控、3家獨立銀行辦理，信託規模達229億元

至於強化預售屋信託機制的落實，透過對建商、受託銀行的管理，加強買賣雙方交易安全，避免一屋二賣、無法交屋等糾紛。莊琇媛指出，按照內政部規範，預售屋都要做價金信託，因建商與買主簽訂契約，錢進到銀行信託，偶爾發生建商可能有其他資金需要，告訴買方匯入其他戶頭，就會提供折扣，因此銀行無法好好監管，若無法交屋或一屋二賣等情況，會因價金未進信託帳戶就無法獲得保障，因此會與內政部溝通，來強化保障消費者權益。