　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

減少一屋二賣糾紛！　金管會研議1措施攜手內政部防堵

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（1）日公布「信託2.0計畫」，2年內將推動12項措施，包括研議建構發展家族信託的法制及稅制環境、鼓勵企業辦理員工福利信託等，並強化預售屋信託機制的落實，避免無法交屋、一屋二賣等糾紛，加強買賣雙方的交易安全，預計2022年9月開始推動。

這次金管會推動「信託2.0計畫」，其中一項為研議建構發展家族信託的法制及稅制環境，以協助企業穩定公司股權、永續經營，解決財產跨代傳承問題，將與法務部、經濟部、財政部等單位溝通。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局長莊琇媛說明，現行稅制或民法上規定都只能「一代」，但國外家族信託可以「很多代」，實務上可能會碰到一次繳稅或傳承繳很多次的問題，而民法繼承上則有特留分和應繼分，因此家族信託要解決諸多不確定性，如以信託方式，是否可以照顧家人或給予後代，目前傾向先蒐集相關問題後，再與財政部、法務部溝通。

黃天牧也說，俗話說有錢人富不過三代，但家族都希望財富能代代相傳，不讓某一代荒廢而消失，因此不必然是稅制優惠，而是稅制的安排與可預期性，強調不是要強烈改變稅制，而是單就國際上已有相關機制發展，台灣是否有其可行性，藉由平台溝通以溫和態度來處理。

另在鼓勵企業辦理員工福利信託，將透過公司提撥、員工自提買進公司股票，加強退休準備的第三支柱。莊琇媛表示，有業者建議公司替員工提撥部分，可認列營業費用，像是替員工每月提1,000元買公司股票，可認列1,100元；員工部分則建議可採遞延課稅。

舉例來說，員工月薪為3萬元，員工自提1,000元買公司股票，列為公司今資費用，因為到員工身上要扣所得稅，而是最後員工要賣股、實現獲利時一起扣稅，將與財政部討論。根據統計，到今年6月底為止，已有13家金控、3家獨立銀行辦理，信託規模達229億元

至於強化預售屋信託機制的落實，透過對建商、受託銀行的管理，加強買賣雙方交易安全，避免一屋二賣、無法交屋等糾紛。莊琇媛指出，按照內政部規範，預售屋都要做價金信託，因建商與買主簽訂契約，錢進到銀行信託，偶爾發生建商可能有其他資金需要，告訴買方匯入其他戶頭，就會提供折扣，因此銀行無法好好監管，若無法交屋或一屋二賣等情況，會因價金未進信託帳戶就無法獲得保障，因此會與內政部溝通，來強化保障消費者權益。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／大樂透頭獎1.2億一注獨得！獎落台中市
快訊／雲林住宅暗夜惡火　1女倒臥房身亡
高雄少女戴項圈遭囚禁！破案關鍵是「備用手機」
正妹網紅遭行刑式割喉慘死！血洗夾娃娃機店　前陸男友2年後償命
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大樂透頭獎1.2億一注獨得！獎落台中市　貳獎2注各得74萬

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　超神投資法被讚爆

Yahoo TV搶5G商機　引進XR創新應用影音內容

謝金河：台積電含子公司年用電143億度　將撐起台灣綠電產業！

疫情衝擊「紡織王牌救援上！」　王文淵三度接紡拓會董事長　　

陸「反常」未量化寬鬆　行政院前院長陳冲：長遠可能想拿貨幣話語權

減少一屋二賣糾紛！　金管會研議1措施攜手內政部防堵

「信託2.0計畫」出爐！　發展專營信託公司最快2021年12月開放

黃金存摺投資戶好康來了　台銀抽最高價值8萬元的黃金存摺

柏瑞投信「洞悉報告」：ESG企業債人氣爆棚！吸引資金加速流入

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

大樂透頭獎1.2億一注獨得！獎落台中市　貳獎2注各得74萬

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　超神投資法被讚爆

Yahoo TV搶5G商機　引進XR創新應用影音內容

謝金河：台積電含子公司年用電143億度　將撐起台灣綠電產業！

疫情衝擊「紡織王牌救援上！」　王文淵三度接紡拓會董事長　　

陸「反常」未量化寬鬆　行政院前院長陳冲：長遠可能想拿貨幣話語權

減少一屋二賣糾紛！　金管會研議1措施攜手內政部防堵

「信託2.0計畫」出爐！　發展專營信託公司最快2021年12月開放

黃金存摺投資戶好康來了　台銀抽最高價值8萬元的黃金存摺

柏瑞投信「洞悉報告」：ESG企業債人氣爆棚！吸引資金加速流入

彰化國小師「護航」略誘少女共犯！嗆告網友　校方給回應

FB曬前捷克總統照片！陳菊：民主自由的道路上台捷是永遠的盟友

蔡尚樺入圍金鐘爆哭「曾國城超淡定回應」　主播→主持大轉變：謝謝城哥

大樂透頭獎1.2億一注獨得！獎落台中市　貳獎2注各得74萬

波特蘭示威者替市長慶生…破窗縱火扔進住宅　警宣布升級暴動

代課老師PTT護航王男　「略誘罪」移送網友洗板：出來玩啊

160國禁瘦肉精 蔣萬安：當年69:67通過Codex標準...爭議極大

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　超神投資法被讚爆

中職／蔣智賢猛打賞MVP富邦14比2樂天　與統一並列龍頭

太妍徵求英文名　 粉絲「荒唐提議」她傻眼：金SM？你給我過來！

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

財經熱門新聞

新手買股！她下單買高想反悔...網喊：母湯

紓困3.0來了！補貼員工四成薪資、可領三個月明起開放申請

影／一年賺三桶金！新鮮人靠10萬本金財富自由

挪威主權基金以「涉侵犯人權」為由　將2台廠剔除投資組合外

影／高帥「富四代」接班全台最大玻璃廠　整頓8年讓「老爺車」毛利倍增！

父親開帳戶買股票　送兒當成年禮！

散戶「295元殺出10張」後悔淚灑股市

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

勞退新制基金今年終於轉虧為盈　每位勞工退休帳戶平均小賺627元

台股連3月200萬戶進場 台大助理教授：快下車

買到西曬房「邊住邊改造」！　達人夫妻把「烤箱」變適居好房

壽司郎拉麵才120元！常客反推這6樣

蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單　全數回歸台廠GIS、TPK供貨

三大名師推薦熱門潛力股！　業績利多題材股、宅經濟...6檔報你知

更多熱門

相關新聞

獲利慘兮兮！海外分行獲利大減近5成

獲利慘兮兮！海外分行獲利大減近5成

金管會今（1）日公布本國銀行獲利及逾期放款情形，在新冠肺炎疫情衝擊金融市場下，國銀今年前7月稅前獲利達1,964.1億元，也較去年同期衰退13.1%，其中海外分行衰退幅度最大，較去年同期大幅減少近5成，主要是呆帳增提準備年增近12億元、利息淨收益減少11億元所致。

負油價爆1.44億期貨交易爭議　金管會罰12期貨商516萬

負油價爆1.44億期貨交易爭議　金管會罰12期貨商516萬

日盛金出售案有譜　黃天牧：已送件

日盛金出售案有譜　黃天牧：已送件

潛銷案「建商照時價賣」…他傻眼：沒聽過這招

潛銷案「建商照時價賣」…他傻眼：沒聽過這招

史上新高！壽險業前7月淨值破2.3兆

史上新高！壽險業前7月淨值破2.3兆

關鍵字：

金管會黃天牧信託2.0家族信託預售屋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女案　全台出動200警力

快訊／高雄少女找到了

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

茵聲關美肌真面目罕見現形！

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面