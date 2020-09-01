陸「反常」未量化寬鬆　行政院前院長陳冲：長遠可能想拿貨幣話語權

▲ 行政院前院長陳沖認為，中國大陸近年未擴大資產負債表有其意圖與目的。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（1）日發「世人疑他不擴表 他笑眾人看不穿」來說明中國大陸與世界各國不同步，反向不擴增資產負債表，懷疑其背後的意圖，可能想讓人民幣有一天成為儲備貨幣或長遠拿到貨幣話語權。

陳冲表示，中國人行行長易綱在今年8月初提到，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，下半年將保持穩健、正常的貨幣政策不變；人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示，人行沒有採取零利率甚至負利率、量化寬鬆非常規的經濟政策，因此不存在退出的問題

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各國擴張資產負債表 中國大陸反向縮表

但今年8月出刊的經濟學人指出，相較於世界各大經濟體，中國大陸現在的貨幣政策「不太正常」從資產負債表可以看出，美日歐近幾年皆擴大資產負債表，聯準會資產負債表占GDP比率為36.49%、歐洲央行負債表與GDP佔比約53.3%，日本的比例約119%、中國大陸則為35%。

經濟學人點出中國大陸與其他國家反向操作的原因，2000年中國資產負債表因外匯存底而膨脹到2008年占GDP比例為70%，是當時美歐日的兩倍，但是近年來外匯存底減少，資產負債縮水，近來因為新冠肺炎（COVID-19）除了中國大陸以外，各大經濟體都大量購買債券，使中國的資產負債占比已經接近美國，而中國大陸沒有擴表的原因之一，可能因為疫情控制成效較佳、經濟成長速度較快，也可能是因為中國企圖「當大家瘋狂增加貨幣供給時控制貨幣供給，有一天人民幣可能成為儲備貨幣」

▲行政院前院長陳冲。（圖／記者陳政錄攝）

印製鈔票買外幣、提高銀行準備金 維持人民幣貶值

除此之外，為了維持人民幣貶值，人行印製人民幣購買外幣，釋出更大量的人民幣，並提高商業銀行準備金以防止通貨膨脹，2011年時銀行曾被要求將21.5%的存款存入中央銀行，此種有針對性的政策加上老式的道德勸說，使得人行得以在不擴張資產負債表下維持經濟。

人行資產負債表近期的穩定性，也讓人懷疑是否在暗中儲備外匯存底，因為在中國已經呈現巨額順差的情況下（7月為620億美元，略低於5月創下的記錄），外匯存底幾乎沒有變動。在第二季，金融帳淨流出(不含直接投資)增至1040億美元，相當於貿易收入的三分之二，部分原因是中國人在香港股票大量投資。

中國大陸與世界不同步的貨幣政策，或許是想要在長遠拿到貨幣的話語權，也可能只是湊巧在疫情下受到較小的經濟衝擊。無論如何，在中國大陸漸漸開放其資本市場後，世界對於中國大陸大陸一舉一動越來越有興趣，卻也越來越難掌握。