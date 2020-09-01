疫情衝擊「紡織王牌救援上！」　王文淵三度接紡拓會董事長　　

▲紡拓會今（1）日選出新任董事長，由王文淵（圖右）第三度接任。（圖／紡拓會提供）

記者吳佳穎／台北報導

台塑集團總裁王文淵接今第三度接任紡拓會董事長，他表示，紡織業曾經是台灣主要創造外匯的產業，現在雖然逐漸沒落，佔GDP的比例不高，但台灣是全球機能性紡織品主要原料供應來源，由此可見紡織業仍是台灣的重要「基本工業」，必要加以扶植，持續發展，因此在接任第16屆董事長後，將因應全球紡織產品走向機能性、環保及智能的趨勢，將帶領台灣紡織業強化研發與創新設計能力，朝高價值及差異化產品精進，並繼續拓展海外市場。

紡拓會第16屆第1次董事會於今(1)日下午4時在台北晶華酒店召開，董事會成員一致推選王文淵擔任董事長，並舉行新任董事長就任及交接儀式。台塑集團總裁王文淵，及遠東集團總裁徐旭東兩位名譽董事長皆出席，會議上除推選出本會董事長、副董事長、常務董事及常務監察人外，亦舉行了董事長交接儀式，選舉過程氣氛融洽，而副董事長則分別由代表產業上游的郭紹儀、中游的翁茂鍾及下游的林瑞岳出任。

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▲紡拓會今（1）日選出新任董事長，由王文淵第三度接任。（圖／紡拓會提供）

新任董事長王文淵現任台塑企業總裁與工業總會理事長，也是紡拓會的名譽董事長。這次在紡拓會董事會成員一致力邀下，第3度接任董事長職務。

紡拓會指出，主要考量台灣紡織業面臨新冠肺炎疫情及中美抗衡帶來的空前衝擊，導致全球經濟大衰退，以及未來國際與兩岸局勢的不確定性，這些前所未有的挑戰，希望能夠借重董事長王文淵豐富的經營經驗及長才，以及國際高度聲望，再次帶領台灣紡織業突破困境，同時也期望能藉此挑選適當的接任人選。

王文淵曾於2005年11月第一次擔任紡拓會第11屆董事長，當時適逢全球紡織品配額全面解除管制，紡拓會30年來配額管理的階段性任務已完成，因此王文淵將紡拓會的業務重心重新定位，全力放在市場開拓及行銷領域上，帶領台灣紡織業在全球開疆闢土，爭取商機，直到2008年3月任期屆滿功成身退。

2008年金融海嘯重創全球經濟，紡織業受到嚴重衝擊，當時在業界一致敦請下，也由王文淵臨危受命，於2009年8月回任紡拓會第12屆董事長。他在任期間，曾在兩岸洽談簽署ECFA協議時，商請行政院前政務委員朱雲鵬，一併向當時總統馬英九說明兩岸經貿協議重要性，也於2010年6月兩岸簽署ECFA協議，讓主要紡織品順利納入協議項目中。

王文淵亦曾推動修改紡拓會董事長任期由1任2年延長為3年，且連選得連任。同時為整合紡織業，兼顧產業平衡性的發展，另改設3位副董事長，分由上、中、下游各產業協調推派代表擔任，以利推動紡拓會業務。但他自己在2011年8月任期屆滿後堅持卸任，盼能無私培養其他人才。

紡拓會指出，這次新冠肺炎疫情對經濟影響遠超過2008年金融海嘯，董事會一致推舉王文淵擔任紡拓會董事長職務，可說是再一次任重道遠。