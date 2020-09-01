「信託2.0計畫」出爐！　發展專營信託公司最快2021年12月開放

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣即將2025年邁向超高齡化社會，金管會主委黃天牧今（1）日公布為期2年的「信託2.0計畫」，以4大願景為推動主軸，將研議成立專營信託公司的可行性，包括降低信託業資本額門檻，以及研擬放寬信託業比照銀行、證券、保險業可從事共同行銷，預計2021年12月底上路。

金管會主委黃天牧表示，若適度的透過信託業法機制，滿足社會不同階層的需求，「在我心中最能體現普惠金融的價值」，不單是有錢人才能享受到的服務，家中有身心障礙者或老年人也都可在信託商品下獲得服務，因此無論是高齡化社會，或是社會中不同族群的人，信託是一個可以客製化，滿足民眾需求的商品。

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從2000年通過信託業法以來，信託財產規模大幅成長20倍。為因應高齡及少子化趨勢，金管會推動為期2年的「信託2.0計畫」，以4大願景為主軸，包括「法規及業務發展」、「人才培育、宣導及產學合作」、「跨業結盟」、「評鑑獎勵機制」，期許業者積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，並透過整合機構內部資源及對外跨業合作，改變以往過於偏重理財信託的現況。

其中，金管會研議發展台灣專營信託公司的可行性，銀行局長莊琇媛表示，目前大多皆由銀行等金融機構兼營，若在原銀行架構下，可能出現相互競爭，因此請信託公會研議成立專營信託公司，對於未來發展多元信託商品更有助益，像是在金控下成立信託公司，可整合銀行、證券、保險等商品，提供客戶更好的服務。

莊琇媛指出，現行信託業法已有規範成立專營信託公司資本額為20億元，未來待信託公會研議結果，檢視是否有必要對專營信託公司進行業務的限縮或擴大，以銀行兼營模式來看，不可諱言買賣基金是手續費收入的重要來源，未來業務整合，究竟屬於銀行，還是信託公司，都需一併來討論，至於營業額門檻也會一併考慮是否降低。

黃天牧也提及，銀行財富管理業務於2004年興起，信託業務出現變化，以銀行發展來說，回到主流體系才有升遷機會，信託成了一個過路，因此無法累積人才，也無法創造利潤，希望這次柔性引導，讓業者重新思考信託定位，而另外一種選擇是在有商機的前提下，成立信託公司，也能培育所需的人才，這是一個銀行可以發展的機會。

另在放寬行銷推廣信託業務限制，莊琇媛指出，現行法規下無法讓金控下子公司共同行銷或推廣，為有利推廣信託業務，因此研議是否適度放寬相關規範，除了內部須通盤考量外，信託業務也要有證照或考試等，相關從業人員須一定籌備時間，預計2021年底前出爐。