柏瑞投信「洞悉報告」：ESG企業債人氣爆棚！吸引資金加速流入

▲ESG企業債指數近一個月來持續上漲。（圖／路透社，資料照）

財經中心／台北報導

儘管全球疫情尚未獲得有效控制、經濟數據也參差不齊，且美中關係和美國大選依舊存在不確定性，但主要中央銀行大規模的寬鬆措施仍鼓舞市場的風險偏好，支持ESG企業債指數近一個月來持續上漲。

柏瑞投信表示，疫情不僅驗證ESG概念資產於市場重挫期間的耐震力，更促使投資人反思企業抵禦風險及永續經營的重要性，並催化ESG的投資熱潮，帶動資金加速流入ESG企業債券市場。

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根據晨星（Morningstar）統計，今年4月到6月，以ESG（環境、社會與公司治理）原則進行投資的基金，在全球共吸引711億美元的淨流入，使該類產品的總資產管理規模創下歷史新高的逾1兆美元。

然而，相對於全球所有投資基金規模的41兆美元而言，ESG基金的市場份額仍然很小，意味著未來仍有很大的成長空間。

柏瑞投信本月「洞悉ESG」報告指出，隨著全球央行3月陸續採取大規模寬鬆措施，企業已陸續順利於市場上籌得資金，使得ESG企業債指數的成分企業新債發行狀況於7月份略有降溫，遭降評的家數也明顯放緩。

截至6月底，ESG企業債指數的成分企業共有2316家，總計7月份有18家信用評級被調升、25家被調降，信評被調降的企業家數已較3月的高峰明顯減緩。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，隨著新冠肺炎疫情對經濟的衝擊日益顯現，近期陸續還是會見到企業信用評級遭到下調的情況，不過，全球ESG企業債指數的平均信用評級仍在投資等級的水準，信用風險程度還是相對較低。

隨著指數持續走升，全球ESG企業債券的殖利率7月下滑29個基本點到1.57%，與公債利差收窄約19個基本點到136個基本點，此利差水準仍略高於5年均值，且距離近年來的低位仍有段距離。在美國聯準會（Fed）將維持近0%利率的水準至2022年的環境下，這樣的殖利率和利差水準仍相對合理，評價面並不貴。

在基金投組配置策略上，施宜君表示，以成熟國家為主體，美國的比重最高，並相對偏好防禦型產業，以金融業為主要配置，將增持原物料、科技與非循環性消費等產業；在信評配置上，投資等級債券比重超過80%。

不過，仍需持續留意中美關係議題的發展，以及全球經濟是否能真正走出疫情的衝擊，且ESG債市仍有波動風險。