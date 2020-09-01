國銀前7月賺1964億陷衰退　海外分行獲利大減近5成最慘

▲根據統計，國銀今年前7月稅前獲利達1,964.1億元，年減逾1成。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（1）日公布本國銀行獲利及逾期放款情形，在新冠肺炎疫情衝擊金融市場下，國銀今年前7月稅前獲利達1,964.1億元，也較去年同期衰退13.1%，其中海外分行衰退幅度最大，較去年同期大幅減少近5成，主要是呆帳增提準備年增近12億元、利息淨收益減少11億元所致。

根據金管會統計，今年前7月本國銀行稅前盈餘達1,964.1億元，較去年同期減少13.1%。金管會銀行局副局長黃光熙表示，受到新冠肺炎疫情影響，國內外金融市場巨幅震盪，且在金融資產評價與資產負債處分評價利益縮減，因此拉低1至7月獲利表現。

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進一步細看國銀獲利表現，國內總體分行達1,176.4億元，年減14.4%；國際金融分行（OBU）獲利為619.7億元，則較去年同期增加3%；海外分行達134.8億元，較去年同期衰退47.2%；大陸分行達3.3億元，年增18.8%，顯示OBU、大陸地區分行獲利呈現成長外，其餘則呈現衰退態勢。

黃光熙指出，國內總分行較去年同期減少198億元，主要是投資與其他淨收益的縮減；海外分行則在利息淨收益減少，及增提呆帳費用影響下，年減120.3億元；OBU也因利息淨收益減少，及增提呆帳費用影響，但投資與其他淨收益增加，因此獲利維持增長趨勢；大陸地區因去年所提呆帳費用較高，且基期較低，因此獲利多了5.3億元。

統計指出，截至今年7月，本國銀行放款總餘額為30兆9,012億元，較上月底增加731億元；逾期放款金額為779億元，較上月底增加10億元；逾期放款比率為0.25%，與上月底相同。

此外，今年7月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為546.79%，較上月底減少2.99個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健。