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錯過保德信人壽　第一金擬持續尋找併購對象

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▲▼一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一金日前傳出想要併購保德信人壽，但後續談判上無共識，所以第一金錯過了保德信人壽，第一金今（1）日舉行法說會並表示，未來如果有好的標的（併購標的）也不排除積極參與。

第一金的資料顯示，今年上半年稅後純益是87.64億元，較去年同期下跌了11.6%，累計每股稅後純益（EPS）為0.68元；第一金表示，雖然整體來看仍然較去年同期衰退，但是第二季的獲利已經逐漸收斂顯示金融第二季度業績觸底反彈；另外證券、投信、人壽與金融資產管理子公司獲利均為正數，在經歷上半年新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，第一金仍然繳出不錯成績單。

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不排除繼續尋找併購標的　第一金盼有第二獲利來源

第一金的獲利來源主要有90%到95%是靠銀行，希望非銀行部分顯得比較少，一直以來其他非銀行的部分可以持續成長才能成為均衡型的金控；以金控藍圖來說，銀行、證券與投信的資金偏向短天期，頂多一年上下；壽險資金則是長期，最長可以十年以上，所以在海外投資、不動產布局機會比較大，以金控資產配置來說不要偏重那些產業，還是希望可以平衡風險，成為均衡金控。

第一金表示，旗下的第一金人壽去年開始有獲利，表現還不錯但是透過自我的成長始終還是太慢，如果有好的標的，第一金還是會積極參與。

看好自住型需求　房貸穩定增長

房貸產品更在低利率下，一銀房貸餘額到上半年為止達4868億元，較去年成長6%，激發出「租不如買」的自住型房貸客戶，預期房市交易可望維持熱絡、小坪數、自住型的客戶會增溫；所以認為今年的房市會「穩定成長」預估今年房貸成長率大約在6.5%到7%之間。

至於台股部位，第一金目前持有台股部位約120億元，較去年底增25%；債券部位也有10%成長。

海外貸款的部分，總體經濟環境目前受疫情的影響不一，美國地區影響最大，對業務擴展的影響也最深，不過9月份起美國各州逐步朝恢復正常運作，經濟回溫速度有待觀察。但美國目前因家戶存款爆增，後續遞延性消費之需求仍有動能，集團現階段因應海外地區的風險控管方式以地區別、產業別為主來加強控管風險。

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