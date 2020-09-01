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「負油價」期貨交易爆1.44億爭議　金管會開罰12家期貨商516萬

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▲石油,原油。（圖／路透社）

▲西德州原油期貨價格4月史上首見出現負值，導致投資人無法下單而出現損失。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

疫情衝擊原油需求，西德州原油期貨價格4月史上首見出現負值，導致投資人無法下單而出現損失，金管會今（1）日表示，目前有120戶提起爭議案件，爭議損失金額達1.44億元，且經查核後發現期貨商有4大缺失，開罰12家期貨經紀商516萬元。

芝加哥商業交易所集團（CME）西德州原油期貨（Light Sweet Crude Oil Futures）及小型輕原油期貨（E-mini Crude OilFutures）5月份契約於美國時間4月20日出現負值交易，且當日小型輕原油期貨最終結算償格為負37.63美元，使得台灣交易人透過期貨商複委託管道從事上開契的交易產生損失及衍生糾紛。

請繼續往下閱讀...

金管會證期局副局長郭佳君表示，針對期貨業的內部控制及內部稍核作業進行查核，發現期貨商有4大缺失，首先是期貨商未即時公告CME原油類期貨商品得以負值交易；第二是期貨商交易主機未能接受負值下單；第三是期貨商交易主機在負值下無法正確計算客户國外期貨帳戶損益及權益數；第四是未辦理高風險帳戶通知及未執行代沖銷作業。

郭佳君指出，經綜合考量期貨商違規情節及其與交易人和解協商情形，就期貨商違反期貨管理法令及內部控制制度缺失部分，核處12家期貨經紀商罰鍰金額合計516萬元，其中元大、凱基、日盛、統一、華南、大昌、兆豐、永豐共8家期貨商各被罰48萬元。

至於康和、群益、國泰共3家期貨商則被罰36萬元；另有1家富邦期貨因即時公告，因此被罰最輕24萬元。另據證期局統計，目前共有120戶提起申訴案，其中有16件已達成和解，爭議損失金額達1.44億元。

為保障交易人權益，金管會已請投保中心及評議中心協助受理調處及評議事宜，並請期貨商積極配合調處及評議，同時也函請期貨公會輔導期貨商於交易主機增加負值交易及結算功能，而期貨商已於今年8月底調整完成。

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