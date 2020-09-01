台股「轉黑又翻紅」難操作？　分析師：現在是「散戶最愛的行情」

▲分析師認為現在是散戶最愛的行情。（圖／記者黃克翔攝）

記者林妤柔／綜合報導

台股今（1）日盤勢震盪，早盤一度由漲翻跌，但終場還是上漲0.89%，收在12703點。不少投資人認為現在股票難操作，但摩爾投顧投資長郭哲榮認為，現在是「散戶最愛的行情」，只要善用他發現的「一五法則」，都可能拿到不錯的報酬。

郭哲榮指出，散戶最愛的行情，說穿就是「價差的行情」，漲一點賣掉、跌一點買進，而他發現的「一五法則」就是發現價差，所以才說是散戶最愛。他認為，現在就是散戶最愛的行情，而且持續2個月到8月底，而他也認為9月還可能繼續持續。

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郭哲榮周一推薦給《Ettoday新聞雲》讀者的GIS-KY（6456）這支股票，受惠蘋果Macbook與iPad出貨訂單，公司展望第3季動能續強。郭哲榮猜測，因中美大戰愈演愈烈，港媒傳出，蘋果要把歐菲光剔除在供應鏈名單之外，訂單會轉給台廠的觸控雙雄GIS-KY（6456）以及TPK-KY宸鴻（3673），是近期一大利多。

雖然歐菲光今日澄清這是不實消息，但GIS仍大漲5.77%，收在137.5元。郭哲榮認為，GIS-KY最初利多消息並沒有漲反而跌，到8/20剛好在一五法則建議的買點以下，如果當時在那個買點進場，也可以嘗到獲利的甜頭。