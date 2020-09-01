安邁核心生技發表BB-11　有效阻斷96.7%新冠病毒

▲安邁核心生技董事長陳泰安。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

安邁核心生技今（1）日宣布，成功研發出全球第一個有效阻斷新冠病毒的技術，BB-11可大幅阻斷新冠病毒S蛋白與細胞ACE2受體的結合，抑制率高達96.7%，遠遠高於人體自然免疫抗體的20%，並將無償提供給各國政府驗證。

陳泰安表示，安邁核心生技研發的BB-11，採用全球公認可靠的「酵素結合免疫吸附分析法 」ELISA (Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay ），體外實驗證明可抑制6.7%的新冠病毒，研究成果對新冠肺炎治療與防疫有重大的突破，未來可望超越歐美疫苗。

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▲BB-11透過霧化吸入有效阻斷96.7%新冠病毒。（圖／記者姚惠茹攝）

陳泰安指出，安邁核心生技是由長期研發天然植物藥的專家與實驗團隊組成的公司，長期研究呼吸系統疾病，研發先進的萃取技術與組合物，開發定性定量的「天然植萃藥物」， 具有安全、速效、低副作用的治療優勢。

陳泰安分享，今年初新冠肺炎疫情爆發以來，安邁核心生技成功研發出阻斷新冠病毒進入細胞的化合物，並透過霧化吸入方式，直接在人體呼吸道黏膜組織上阻絕新冠病毒，當病毒產生變異時，可以有效阻絕於細胞受體之外。

陳泰安強調，BB-11實驗樣品將提供給各國醫療主管單位進行技術驗證，以展開合作新藥的計畫，其中像是疫情嚴重的南非、墨西哥、馬來西亞、尼加拉瓜、印尼、比利時、諾魯共和國都派代表出席發表會，後續將會展開合作洽談。