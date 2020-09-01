專偷夾娃娃機零錢！懸掛偷來車牌掩人耳目...3同窗被逮

▲杜姓等3人為同窗道竟不學好結伴犯案，為警方鎖定捕。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

基隆市杜姓、許姓、陳姓3名男子為國中、小同學，於日前到桃園市觀音區找陳姓友人，4人利用偷來的車牌掩人耳目，相繼偷竊轎車財物、娃娃機零錢，在基隆、新北、桃園地區犯案10多起，警方於8月31日下午鎖定杜男4嫌行蹤將他們逮捕，並查獲遭竊的背包及毒品吸食器等，訊後依毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌移送法辦。

▲警方在車內查獲毒品吸食器具。（圖／大園警分局提供）

大園警分局調查，杜姓、許姓、陳姓3名男子(均23歲)，3人為同學竟不學好夥同住在桃園市觀音區的陳姓友人（23歲），在基隆、新北犯下多起娃娃機零錢竊案，上月中旬曾在基隆地區落網，4人隨後轉往桃園市觀音、大園、新屋地區犯案。

▲▼杜姓等4人利用竊得車牌到處犯案。（圖／大園警分局提供）

杜姓等3人於8月下旬到觀音區找陳姓友人後，4人分別在觀音、基隆各竊取轎車車牌2面，隨後將自用轎車換掛基隆贓車車牌，至觀音區砸破1輛轎車車窗偷竊車內零錢、背包後逃逸，觀音分駐所獲報後調閱監視器鎖定該自小客車。

大園警方表示，杜男4人專偷娃娃機零錢，在觀音、大園、新屋等地區犯案至少5起，但行蹤早已被警方鎖定，警方於昨日下午發現該自小客車出現在觀音區民族路上，立即派員將4人逮捕，並在車內查獲安非他命吸食器及先前遭竊的背包，經初步篩檢4人尿液均呈現毒品陽性反應，警訊後將4人依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

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