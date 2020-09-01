兒童台哥哥、姐姐「會唱會跳」轉型OK吧！網揭1關鍵：待久比較好

▲水果家族新生代。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

許多小朋友從小就會準時收看《YoYo點點名》，跟著電視台的哥哥、姐姐一起唱唱跳跳。節目中的哥哥、姐姐不但總保持微笑、待人親切，且也為了唱跳做足功課，如果有意轉型，變成唱跳藝人應該也不成問題，因此就有網友好奇，為什麼很少有人能夠從節目單飛，並紅遍半片天呢？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「兒童台的哥哥姐姐也太厲害了吧」為題發文，知名兒童電視節目《YoYo點點名》總有親切的哥哥、姐姐賣力唱跳，不少人也都對水果系列的「大哥哥」、「大姐姐」相當熟悉。

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由於節目中的舞曲總推陳出新，因此這些哥哥、姐姐都必須練習一大堆的歌曲和舞步，隨著時間推移，他們應該已累積一定的功力，如果想要轉型，變成唱跳藝人或許不成問題。不過明明這些人都這麼厲害，卻很少人會單飛，並且一直保持熱度，因此原PO就好奇，「為什麼會這樣呢？有沒有八卦？」

▲網友好奇怎麼沒什麼兒童台的哥哥、姐姐選擇轉型為唱跳藝人。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「有啊！焦糖哥哥有單飛」、「西瓜（哥哥）半路有出來演戲啊」、「離開兒童台就不紅了啊！唯一曾經紅過的蝴蝶（姐姐）現在也不紅了」、「蘋果（姐姐）跳到MOMO（親子台）就不知下落了」、「大蜜桃（小蜜桃姐姐）嫁入豪門」、「跳舞跳比一堆藝人好，也不會擺臭臉」、「兒童台好像是領薪水的而已，記得薪水不高啊」。

另外，也有網友提到，「待久了薪水應該還是能養家吧，不然香蕉（哥哥）、草莓（姐姐）怎麼養小孩」、「待在兒童台反而很好，別小看小朋友（爸媽）的消費力」。