日本放寬管制！　台灣等5國「長期居留者」8日起可入境

▲日本外務大臣宣布，8日起鬆綁台灣等5個國家或地區企業派駐人員等長期居留者入境。圖為日本機場邊境防疫。（圖／路透）



文／中央社東京1日綜合外電報導

日本外務大臣茂木敏充今天宣布，因應新冠肺炎實施的入境管制措施，將從8日起鬆綁台灣等5個國家或地區企業派駐人員等長期居留者入境。《日本放送協會》（NHK）報導，茂木今天宣布鬆綁的國家與地區，包括台灣、馬來西亞、柬埔寨、寮國與緬甸。

日本因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，已禁止100多國人民入境，但對疫情逐漸穩定的國家或地區則採階段性開放措施，7月底已跟泰國與越南相互開放具長期居留資格的人員往來。

日本的階段性入境開放措施分為兩種，一種稱為「商務通道」（Business Track），入境者在14天居家檢疫期間內，仍可在符合規定下移動到指定場所進行商務活動；一種稱為「居留通道」（Residence Track），主要針對長期駐日的人士，須居家檢疫14天。

日本台灣交流協會網站公告說明，9月8日起對台灣開放的是「居留通道」，可入境對象包含短期商務與具有特定居留資格的人士。但因日本對台灣開放的並非「商務通道」，居家檢疫14天內不能離開檢疫處所，日本媒體報導都指出，這波放寬是開放台灣具日本長期居留資格者。日台交流協會表示，將持續協調，盼盡早對台灣開放「商務通道」。

根據日本外務省網站公布的規定，開放「居留通道」的對象國家或地區人民，入境前須向日本駐外單位申請簽證（台灣是向日本台灣交流協會申請）。

另外，出境前須觀察14天有無相關症狀，並有登機前72小時內核酸檢驗（PCR）陰性證明。入境時需在日本機場進行核酸檢驗，入境後也須在日本居住處隔離14天等。

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