台灣首張！台泥獲水泥產品碳標籤　致力降低水泥、混凝土碳足跡

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者陳心怡／台北報導

台灣水泥公司致力減碳作為，往前邁進大步 ! 台泥八月初通過環保署審查，建置完成台灣水泥產品的類別規則（Product Category Rules, PCR），取得台灣第一張水泥產品碳標籤，最快今年第四季台泥水泥產品將標示碳足跡標籤，開展台灣水泥產業新里程。

同時，台泥九月一日與全球水泥及混凝土協會GCCA等四十個產業標竿企業，共同發起「2050氣候願景」，公開宣示工業界將致力降低水泥及混凝土碳足跡，在2050年前達到水泥產品碳中和之最積極目標。

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台泥董事長張安平表示：「人體是根據自然法則和物理法則而創造的。人類應可以與環境和諧相處，而且彼此照顧。」、「環境，是人類的最後的疆界，這是台泥未來的航程，去尋找新的生活方式和新的公民責任。」張董事長說：只有了解環境和我們自己，我們才能真正提升自己。人類的文明和自然環境，必須也應該同時可兼顧，並得到改善。二氧化碳排放和環境間的平衡，是水泥業的挑戰。台灣水泥將盡最大努力，履行對地球的責任和義務。

台泥從2019年啟動科學減碳計畫，2020年6月成為大中華區第一家通過科學減碳目標SBTi的水泥企業，依照聯合國氣候小組IPCC科學家與國際能源署的方法學，2025年碳排放強度與總排碳量較基準年2016年降低11%，現在更進一步與國際水泥產業共同承諾，盡力降低水泥及混凝土的二氧化碳足跡，逐步達成2050年碳中和目標。除了具體承諾，2020年7月台泥完成市售占比最高的卜特蘭I型水泥與3000psi混凝土碳足跡認證，8月取得環保署發出之第一張水泥產品碳標籤。

另外，全球工業「2050氣候願景」是由國際水泥及混凝土永續組織GCCA (GLOBAL CEMENT CONCRETE ASSOIATION) 所發起之產業行動，GCCA全世界最重要的水泥產業協會，由40家標竿企業組成，並由各公司CEO為代表，每年定期討論產業之永續方案，全球水泥指標企業包括LafargeHolcim、CNBM(中國建材) 、Heidelberg、Cemex、CRH 及Taiwan Cement Corporation(台泥)等集團，這也是水泥產業全球首次聯合倡議。

