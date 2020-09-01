協助企業導入AI能量　亞洲．矽谷辦理「產業出題、AI解題」徵案

▲亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮指出，「產業出題、AI解題」徵案，期協助企業導入AI能量，提升產能及附加價值。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

後疫情時代，為協助國內廠商轉型升級，導入AI應用技術方案，亞洲．矽谷計畫執行中心與桃園市政府經濟發展局、工研院「AIdea人工智慧共創平台」合作，辦理「產業出題、AI解題」徵案及競賽活動，徵案時間自即日起至9月14日止，將甄選出3家廠商並提供10萬元補助，協助企業導入AI能量，提升產能及附加價值。

▲亞洲．矽谷計畫執行中心與桃園市政府經濟發展局、工研院「AIdea人工智慧共創平台」合作，辦理「產業出題、AI解題」徵案。（圖／亞洲．矽谷提供）

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亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮指出，「產業出題、AI解題」徵案截止後，該中心相關人員隨即進行一個月內與報名廠商進行訪視、診斷與議題評估，遴選出3家廠商，並進行資料整備，於10月中旬在AIdea平台上公開議題，公布3家出題企業解題題目。

▲工研院巨資中心專案組長霍安莉表示，目前AIdea平台已累積許多國內獨特的產業議題。（圖／記者楊淑媛攝）

AIdea平台內資料科學家及新創團隊可參與解題，進行資料下載與演算法模型開發，並將結果上傳至AIdea平台進行驗證與評比，於12月中產出最佳解題方案。預計於12月下旬針對最佳解題方案舉辦成果發表暨頒獎典禮，邀請出題企業及優勝團隊分享成果並進行頒獎。

工研院巨資中心專案組長霍安莉表示，目前AIdea平台已累積許多國內獨特的產業議題，實際案例涵蓋醫療影像分析、石化製程反應預測、電子產品備料預測、展場民眾特徵分析、生產智慧排程規劃、瑕疵光學檢測、光電製程品質預測、水果分級及不良品挑選等多元產業應用。

成功案例如：國內知名計程車業者透過AI人工智慧，預測未來特定時間及地點的乘車需求，有效增加載客率、降低乘客等車時間，進而減少空車與廢氣排放量。另外，與中華民國乳業協會合作，運用AI人工智慧精準預測台灣不同地區牧場生產的乳量，對於台灣酪農在智慧化牧場管理與乳價擬定有相當程度的助益。

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