老果粉才懂！蘋果打算刪掉「＠mac.com」郵件地址　時代眼淚再+1

▲蘋果傳正逐步清理舊@mac.com地址。（圖／達志影像／美聯社）

記者林妤柔／綜合報導

忠實的Mac使用者可能用過@mac.com的郵件地址，隨後移到@icloud.com。根據外媒報導，蘋果正逐步清理舊@mac.com地址，甚至刪除舊@me.com地址，這些位址可追溯到iTools和iBook SE，如果使用過該產品和該郵件地址，可說是忠實老果粉。

@mac.com曾是iTools服務的一部分，在2000年至2008年期間被廣泛使用，但現在只有極少部分用戶在使用，表示在2008年7月9日前（暫停服務前）就已經是蘋果用戶。如果有這個帳號，表示在用蘋果iCloud前，還使用過iTools、.Mac和MobileMe。

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@mac.com帳號於2000年至2008年間開放註冊，隨後蘋果短暫啟用@me.com 網站，在2008年至2012年期間進行註冊。如果用戶在2008年7月8日前使用@mac.com帳號，還經常使用它，那2012年8月1日轉移到iCloud後依能保留 MobileMe帳戶。

至於@me.com部分，如果用戶使用過MobileMe，且2012年8月1日轉移到iCloud，就可以保留@me.com帳號；若在2012年9月19日之前創立新的iCloud帳戶，就同時擁有@me.com和@icloud.com雙帳號，如果是2012年9月19日後加入蘋果帳戶，就只有一個@icloud.com帳號。