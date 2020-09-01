沃旭能源綠能獎學金再升級　運用全球資源啟動導師制度

▲沃旭舉辦綠能獎學金授獎交流活動，並成立「綠能同學會」社群。（圖／沃旭提供）

記者姚惠茹／台北報導



全球離岸風電領導廠商沃旭能源近日舉辦2020年綠能獎學金授獎儀式，並宣布綠能獎學金再升級計畫，啟動全新導師制度，未來將視獎學金得主研究領域，運用全球資源安排沃旭能源專家擔任專屬導師，全力培育台灣年輕人才發展離岸風電的專業知識和技能。



沃旭能源表示，今年是第二年頒發綠能獎學金，總共評選出8名得主，研究主題十分多元，涵蓋地方利害關係人溝通、環境評估、離岸風電產業鏈在地化、再生能源電網發展等，而沃旭的專家導師將在每月進度會議中，為獎學金得主提供個別指導並分享產業知識和經驗。

沃旭能源指出，同步成立「綠能同學會」社群平台，鼓勵歷屆綠能獎學金得主和指導老師們，持續學習交流，並分享研究進度，而本屆綠能獎學金得主預計在2021年1月提出研究專案進度報告，並在2021年8月底最終發表會中分享研究成果。



沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，綠能獎學金計畫為沃旭協助台灣建立離岸風電人才庫的重要一環，沃旭不僅提供獎學金鼓勵學生投入研究，更讓獎學金得主能和沃旭能源的全球專業網絡接軌，協助對離岸風電領域有興趣的年輕學子，在相關研究上繼續邁步向前。



汪欣潔指出，本屆沃旭綠能獎學金的申請者，對離岸風電議題的有高度關注和投入，並且在研究計畫上展現無比潛力，沃旭期望培育年輕人才，幫助他們躍上國際再生能源的舞台，也讓台灣離岸風電產業能向下扎根，逐步孕育風電新世代，為台灣能源轉型以及地球永續貢獻所學。

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▲綠能獎學金得主翁子羚分享至沃旭丹麥總部參訪經驗。（圖／沃旭提供）



丹麥商務辦事處處長柏孟德表示，很高興沃旭能源成立綠能獎學金計畫，幫助對離岸風電有興趣的台灣學子。這群年輕的獎學金得主都非常傑出，透過這些高質量的研究計畫，完全能感受到他們對於離岸風電研究的高度熱情，對於這群學子一直密切關注台灣離岸風電發展深受感動。



來自彰化的2020年獎學金得主劉冠汶表示，若是沒有綠能獎學金，可能就無法有足夠的資金前往美國，投入水下基礎打樁減噪的研究，因此更感謝沃旭能源安排其任職於美東的環境專家擔任導師，讓自己能夠獲得研究離岸風電多年的專家直接指導，並非常感謝能獲得這個寶貴的機會。

2019年綠能獎學金得主、成功大學博士生翁子羚也有類似的經歷，她與指導教授去年曾到訪沃旭位於丹麥的總部，與主要研究地質工程、科技研發創新的專家們會面，並提到自己能與歐洲頂尖人士的直接交流獲益良多，對於她在海床土壤的地盤反應分析研究上有很大的助益。



沃旭能源強調，綠能獎學金計畫雖然才進入第二年，但已經為台灣年輕學子帶來實質幫助，沃旭期盼看到更多優秀年輕人運用綠能獎學金，投入離岸風電相關研究，共同為台灣實現能源轉型、開創永續綠能未來埋下希望的種子，並宣布2021年綠能獎學金預計將在今年第4季開放申請。