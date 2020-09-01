「最低工資法」卡關1年多　勞長許銘春：努力新會期送進立院

▲勞動部長許銘春。（圖／記者湯興漢攝）



記者余弦妙／台北報導

蔡英文總統日前接見全國模範勞工時提及未來透過訂立「最低工資法」，讓審議機制、調整指標更加制度化，對此，勞動部長許銘春今（1）日坦言，最低工資法還在行政院，勞資雙方對參採指標有意見，會努力在接下來這個新會期送進立法院。

勞動部在2018年就預告《最低工資法》草案，2019年5月就送進行政院，不過至今仍未送出至立法院審議，但其實《最低工資法》是總統蔡英文2016年競選時的勞動政見之一，延宕至今仍未有結果。

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對此，許銘春表示，最低工資法草案目前仍在行政院，勞資雙方對參採指標有意見，目前在最低工資法草案應參採指標只有消費者物價指數（CPI）、其他指標都是得參採指標，而在應參採指標中勞資希望爭取更多納入其中。

至於接下來9月立法院即將開議，勞動部是否有機會在新會期將該草案送進立法院，許銘春則回應「我們努力看看」。

另外，許銘春也提到，勞工職業災害保險法這項法案爭議較小，且對於勞工來說又是非常重要，因此也希望該法可以在新會期就通過；至於大家所關注的勞保年改草案何時會出來，許銘春說，由於牽涉範圍較廣，目前都還在蒐集各界意見，還沒有定案。

