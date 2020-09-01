耶魯大學課程內容保密避觸法　教授要求中國學生修課前要三思

▲耶魯大學禁止教職員生公開課程內容。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

因應中國政府最近推出的港版國安法，美國耶魯大學教授紛紛採取相應對策，避免學生因參與涉及敏感課題的課程內容而意外觸法。不過耶魯相信，學生在課堂上的發言應該無法對國家安全造成威脅。

據《耶魯每日新聞》（Yale Daily News）報導，政治系教授馬丁利（Daniel Mattingly）的《中國的崛起》（the Rise of China）課程內容觸及了中國政府長期以來避而不談的敏感課題。考慮到因疫情滯留中國大陸與香港的學生，可能因國安法面臨潛在風險，他鼓勵學生在修課前認真檢查教學大綱，或與他聯繫討論。

本學期在耶魯教授與香港和中國相關研討會課程的歷史系教授何若書（Denise Ho）表示，她會和學生一起建立一個「信任圈」（circle of trust），研討會上的討論內容不會被記錄；如果討論議題過於敏感，高風險學生被允許在課外參與討論，並以匿名形式提交論文。

▲▼耶魯歷史系教授何若書與政治系教授馬丁利設法幫助學生避免觸犯國安法。（圖／翻攝自耶魯官網）

何若書和馬丁利在接受《耶魯每日新聞》採訪時表示，即使如此，他們仍無法預估學生們將面對的風險，因為線上交流平台存在駭客攻擊和安全漏洞的問題，他們的談話內容並不能完全保密。但他們強調，不會進行自我審查或更改教學大綱。

耶魯的文理學院（Faculty of arts and sciences）今秋也發布新指示，要求教授們保密學生的作業；在默認的情況下，所有的研討會和討論不被允許記錄，學生也不得在未獲批准的情況下將課堂內的互動情形對外分享。

除了耶魯以外，美國各大學也積極採取措施，保護師生不觸犯國安法。哈佛大學和普林斯頓大學的教授們使用匿名聊天室與化名的方式進行涉及敏感議題的教學。

▲耶魯大學副教務長劉易斯不認為學生的言論能威脅國家安全。（圖／翻攝自耶魯官網）

儘管教授們嚴陣以待，但耶魯國際事務副教務長劉易斯（Pericles Lewis）認為，學生在課堂上的言論不太可能對中國的國家安全造成威脅，進而讓政府向學生追究責任。

中國政府今夏在香港推出國安法，對分裂國家、顛覆政權、從事恐怖活動以及勾結外國或境外勢力危害國家安全的人予以拘留，最高可處終身監禁。有可能威脅國家安全的學術討論同樣是不被允許的。

耶魯將在下週開學，因為疫情的緣故，約有1700名學生將進行遠距學習，其中不乏中國大陸以及香港的國際學生。