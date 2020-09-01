王毅恐嚇韋德齊…布拉格區長怒了！要求「無禮小丑」24hrs內道歉

▲布拉格區長要求王毅24小時內向捷克外長道歉。（合成圖／達志影像／美聯社、Pavel Novotny臉書）

記者張方瑀／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣6天，中國大陸外交部長王毅怒指此舉是與中國大陸14億人為敵，將為此付出代價。結果布拉格市一名區長就發出公開信，痛批王毅的竟敢威脅捷克參議院長，言行超出外交可接受範圍，要求這些「沒禮貌的小丑」立刻在24小時內寫信向捷克外交部長道歉。

布拉格市Řeporyje區長諾沃特尼（Pavel Novotny）在臉書與推特發出公開信，痛批王毅竟敢威脅捷克參議院長，此言行已經完全超越外交上可以接受的範圍，要求這些「沒禮貌的小丑」立刻在24小時內寫道歉信放在捷克外交部長桌上，並且副本給他。

諾沃特尼在信中怒指，北京當局不該如此欺負捷克，即便中國對捷克的投資是台灣的14倍也無所謂，「你們的實力不足以讓我們服氣。」他還說怒嗆，北京要快點清醒，不能在捷克頭上「大便」第二次。最後署名來自諾沃特尼的「假裝問候」。

王毅在8月31日表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為，「對於捷克參議長的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。」

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