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助中小企進軍全球！商總BAC擴充智庫　向國內產學專家「發英雄帖」

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▲▼『BAC智庫遴選活動』說明大會。前排左起BAC資本團李豐原團長、台復會廖永源理事長、商總賴榮坤秘書長、BAC戴中興執行長、BAC品牌長高端訓、成大研發基金會蔡明田總監、BAC品牌經紀產業研究所張簡安執行長。（圖／商總提供）

▲「BAC智庫遴選活動」說明大會。前排左起BAC資本團李豐原團長、台復會廖永源理事長、商總賴榮坤秘書長、BAC戴中興執行長、BAC品牌長高端訓、成大研發基金會蔡明田總監、BAC品牌經紀產業研究所張簡安執行長。（圖／商總提供）

記者吳佳穎／台北報導

為擴大協助服務業品牌輸出國外市場，中華民國全國商業總會於2016年成立「創新服務加速中心」（BAC），自即日起啟動「BAC智庫遴選活動」，廣發「英雄帖」延攬各方專家，組成跨國境、跨領域團隊，將與BAC國際品牌經紀人共同合作，拚推升台灣中小企業品牌加速邁向國際，成為投資授權獵星標的。

商總指出，BAC專門協助中小企業品牌授權國際化，今年已邁入第5年，成功培育百位品牌經紀人，今年要擴大輔導陣容。

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商總指出，凡具備三金（投資金、借貸金、授權金）投資、三創（新創Transition、連創Franchise、再創Old shop）輔導；國際授權、財務規劃、法務剖析、產業分析、數位轉型、行銷通路、技術媒合、公關媒體、輔導連鎖、品牌策略、跨境電商、文化創意、人資管理、人工智能、以及區塊鏈等專業導入的企管顧問、專業經理人、學者、專家、企業代表人等都可參加。

活動希望遴選出具術業專才的智庫，透過國際品牌經紀人提出業者需求，進而媒合BAC智庫所提供解決方案或優化方式，讓BAC智庫協助國際品牌經紀人完成台灣服務業企業國際化與資本化。

遴選活動自即日起採網路報名至9月25日止，10月14日公布評核後，再經正式BAC培訓課程時數7小時，並通過考核者，將於10月23日公佈第一期智庫團隊名單。

BAC執行長戴中興表示，為促進台灣三創十兆服務業產業輸出國際，在發展國際市場的同時，已經培育到第七期的國際品牌經紀人，累積超過百位，目前分佈在台灣、大陸、北美、歐洲、非洲等地，透過台灣中小企業的品牌國際授權優勢。

商總表示，從品牌業者提出需求、國際品牌經紀人由BAC智庫資料庫，媒合適當智庫專家，進行服務業企業健診，找出合宜的營運方針，提供台灣創新品牌優化、國際市場佈局，已打造「服務業品牌輸出生態系」。今（2020）年8月26日首次辦理遴選活動說明大會，現場已有84名專家報名共襄盛舉。

商總賴榮坤秘書長呼籲，台灣品牌國際輸出，透過國際品牌經紀人與遴選出來的的BAC智庫共同合作，一起將中小企業推向國際市場，歡迎有志專家共襄盛舉報名BAC智庫遴選活。

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