彰銀回覆與兆豐金合併說　相信兩大股東會選擇三贏方案

▲彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今（1）日舉行線上法說會，法人問及，台新金提出彰銀與兆豐金整併的看法，彰銀回應，相信兩大股東會「股東、客戶、員工」三方面中，選擇最有利的方案。

彰銀舉行法說會，外界仍然關心，台新金整併彰銀的訴訟案以及新的局勢變化，包含彰銀第一大股東台新金提出，鼓勵彰銀與兆豐金的看法，彰銀回應，台新金的持股目前外界的報導有許多，相信兩大股東會依據「股東、客戶、員工」三方面挑選最有利的方案。

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至於高等法院更一審，判決財政部要支持台新取得經營權，外界也關心，法院判決是否會影響彰銀的經營；彰銀則回應這因為涉及兩大股東的爭議，相信兩大股東會有解決紛爭方案，由於高等法院更一審並非最終判決，所以無法判斷對彰銀的影響。

也有法人關心，今年董監事改選之後，三席獨立董事由台新金所推薦代表取得，現在董事會的運作情形，彰銀回應，董事會後今年共計有九席董事，其中有六席一般董事、三席獨立董事，目前各委員會或者是董事會運作也是正常。

至於許多企業採到雷的案件項是寶德能源、華映處理情形，目前寶德能源管理銀行已經進入處分資產的程序；另外華映則主辦銀行已經強制執行，預估今年可以收回4億元的債權；且今年彰銀也尚無現金增資的計畫，短期內會藉由發行金融債、次順位債強化第一類與資本適足率。

至於股利政策，今年就是股利與現金各半，未來則採取平衡的方式發放股利與現金股利。