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提前佈署！北韓派「研發核武」高官視察災區　下田拾穗施肥超親民

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▲▼北韓派出李炳哲等黨高層前往災區視察。（圖／達志影像）

▲北韓派出李炳哲等黨高層前往災區視察。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

第9號颱風「梅莎」威力已逼近強颱等級，目前位於日本沖繩海域，正朝著朝鮮半島（韓半島）逼近，預估從釜山一帶登陸、沿著朝鮮半島東海岸掃過。對此，北韓（朝鮮）當局嚴陣以待，甚至派出長期負責統領軍務、國際關係、對南韓事務的勞動黨副委員長李炳哲（리병철）前往颱風災區視察。

根據北韓官媒《朝中社》今（1）日報導，身兼勞動黨中央委員會政治局常務委員、勞動黨中央委員會副委員長、勞動黨中央軍事委員會副委員長的李炳哲前往黃海南道長淵郡、苔灘郡內等3處農場視察，協助指導風災重建工作。

南韓《韓聯社》分析，李炳哲在北韓長期主導研發核武、飛彈等戰略武器，如今卻被派任前往災區視察，相較之前北韓大多數派出有「經濟元老」之稱的前內閣總理朴奉珠（박봉주）前往洪災或風災災區視察，實屬罕見。

▲▼北韓派出李炳哲等黨高層前往災區視察。（圖／達志影像）

▲李炳哲親自下田，協助農民施肥、撿玉蜀黍。（圖／達志影像）

此外，在朝美河內峰會前囊括對南韓業務的金英哲（김영철）、曾派駐俄羅斯與中東的外交官金亨峻（김형준，音譯）等擁有勞動黨副委員長頭銜的重要官員，也於8月30至31日前往災區，協助農民施肥、撿拾玉蜀黍等。

據悉，黃海道為北韓國內最重要的穀倉，然而上次卻受到第8號颱風「巴威」侵襲，近幾次包括金正恩親駕豪華休旅車視察災區、重要官員的幾次巡視，都顯示北韓當局愈來愈注重防災與災後重建等工作。

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