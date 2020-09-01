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機智醫生好忙！南韓議員擬修法：北韓天災...可派醫師進北韓援助

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▲▼南韓國會議員擬提修法，若北韓發生災難，可派遣醫療人力至北韓。（圖／達志影像）

▲南韓國會議員擬提修法，若北韓發生災難，可派遣醫療人力至北韓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓文在寅政府為解決城鄉醫療差距過大，提出醫科招生每年擴增400名額、設立公共醫大（學生經市長、道知事與公民團體推舉）等4大政策，引起醫療界不滿，實習醫師持續發起罷工活動，雙方間矛盾日益加深，國家考試跟著停擺。然而有韓媒爆料，執政黨國會議員早於上個月提議，當北韓（朝鮮）發生任何天災人禍時，可以將南韓醫療人力「北派」，招致醫療界對政府更加不滿。

根據《韓聯社》，共同民主黨籍的國會議員、同時也是醫師出身的申賢榮（신현영）8月2日卻在國會上提議增訂《南北保健醫療交流協力增進法》，將南韓醫療人力派遣至北韓之相關條文列入。

該條文（第9條第1項）內容為，「當南韓或北韓發生須保健醫療人力支援的大型災難時，南韓與北韓間可共同應對、並互相支援保健醫療人力與醫藥品，政府須朝該方向努力。」

另一條文（第9條第2項）為，「當上述災難發生時，政府可依照總統令，指導、監督負責災難救助與救護之團體，令其提供相關支援。」

▲▼南韓共同民主黨籍國會議員申賢榮。（圖／翻攝自Instagram@shydeborah）

▲南韓共同民主黨籍國會議員申賢榮。（圖／翻攝自Instagram@shydeborah）

消息一出，招致醫界人士與在野黨的不滿，未來統合黨（將改名為國民力量，국민의힘）籍國會議員金起炫（김기현）昨（31）日批評，「該法案無疑在政府強制派遣醫療人力至北韓上，提供充足條件與依據。」

申賢榮隨後也在臉書上解釋，「（部份）醫療人士希望與北韓醫界展開交流與互助，而該法條只是提供這樣的空間。若外界產生疑慮，認為該法條在派遣醫療人力上具有強制性，那當然有修法、甚至刪除的可能性。」

根據一份統計，首爾每千人能分配3.1名醫師；然而慶尚北道每千人卻只能分配到1.4名醫師，顯示南韓境內城鄉醫療資源差距過大。

►機智醫師決定繼續罷工！韓政府「太硬」惹教授不滿：擬加入罷工

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