給我滾！北德州大學「驅逐」中國籍留學生：您應儘快離開美國

▲美國北德州大學驅逐中國籍公派留學生。（圖／翻攝自維基百科）

文／中央社德州丹頓31日綜合外電報導

媒體報導，美國北德州大學（University of North Texas）宣布與「中國國家留學基金管理委員會」結束合作關係，已要求15名中國研究人員離開美國。

德州地方媒體「丹頓紀事報」（Denton Record-Chronicle）今天報導，接受中國國家留學基金管理委員會（China Scholarship Council）經費、在美國與北德州大學合作的所有研究人員都須離境。

中國國家留學基金管理委員會對希望進入中國大學就讀的學生，以及希望在國際進行研究的中國研究人員提供獎學金。獎學金是透過中國政府以及世界各地的中國大使館等發放。

截至今天下午，不清楚是否有其他美國大學與中國國家留學基金管理委員會斷絕關係。

8月26日，北德州大學學術事務副主任伊凡斯－高里（Jennifer Evans-Cowley）以及研究與創新副主任麥克雷蘭（Mark McLellan）對研究人員發出聯名信通知此事。

信中寫道：「由於這項改變，您已不得進入北德州大學的電郵、伺服器等設備。」

信中也指出，這些研究人員出境前若須進入校園，都須有人陪同。他們的簽證已於8月26日取消。根據美國國務院網站，這意味他們可能會被要求盡快離開美國。

「如果贊助人以正當理由中止參與交換計畫…你應該立刻離開美國。」

北德州大學發言人伯謝德（Jim Berscheidt）今天下午以電郵回覆記者詢問時寫道：「這項決定僅限接受此特定機構資助的15名訪問研究員，不影響在這所大學註冊和就讀的任何學生。北德州大學仍歡迎世界各地的訪問學者，包括來自中國的訪問學者。」

截至今晚為止，在線上要求北德州大學撤銷決定的請願活動，已在3天時間內收到近4000份連署。

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